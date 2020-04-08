تل أبيب.. بأمر من الحكومة: وضع الكمامات في الأماكن العامة إلزاميًّا

تشديد قيود السفر لعطلة عيد الفصح.. بدءًا من اليوم

أصدرت الحكومة الإسرائيلية أوامر، تُلزم مواطنيها بوضع كمامات في الأماكن العامة؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي بدأت فيه البلاد إجراءات عزل عام خلال عطلة عيد الفصح.

كما أقرت الحكومة جدولًا زمنيًّا لتشديد قيود السفر لعطلة عيد الفصح، التي تبدأ اليوم الأربعاء عندما تتجمع العائلات اليهودية لتناول وجبة "سيدر" الاحتفالية لإحياء ذكرى الخروج من مصر.

وطبّقت إسرائيل تلك الإجراءات الأكثر صرامة على أمل أن يتم احتواء فيروس كورونا بشكل كافٍ فور انتهاء العطلة التي تستمر من الثامن وحتى 15 أبريل؛ كي تبدأ تخفيفًا تدريجيًّا للقيود.

وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "سنعود إلى النظام العادي الكامل خلال عام".

وحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين، قبل أيام، على وضع الكمامات أثناء وجودهم في الأماكن العامة؛ وهو إجراء قالت الحكومة إنه سيصبح إلزاميًّا اعتبارًا من يوم الأحد، وسيُعفى من وضع الكمامات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام والمعاقون ذهنيًّا والراكبون وحدهم في المركبات ومَن لهم مكان مخصص لهم وحدهم في أماكن العمل، وقالت الحكومة: إن من الممكن إعداد الكمامات منزليًّا.