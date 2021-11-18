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المملكة تشارك ببطولة كأس الخليج السادسة للهجن 2019 بالكويت

تنطلق الأربعاء.. والسقا: نخبة من الهجن والمضمرين يمثلون جميع المناطق

تشارك المملكة العربية السعودية -ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن- في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، بتاريخ ‪20 نوفمبر الحالي على ميدان الشهيد لسباقات الهجن.

وأوضح المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن، وليد السقا، أنه تم ترشيح نخبة من الهجن والمضمرين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة في هذه البطولة.

وأكد "السقا" أن توجيهات رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تقضي بتقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين؛ حيث قدّم الاتحاد خدماته من توفير سيارات لنقل المطايا المشاركة في البطولة مع إنهاء كل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة لدخول المطايا إلى دولة الكويت، منوهًا بأنه تم توفير الطقم الخاص بالمشاركين بالسباقات؛ ليكون الزي الموحد بشعار المملكة.

وأعلنت اللجنة التنظيمية لسباقات الهجن بدول مجلس التعاون عن جدول مسابقات النسخة السادسة ‪يوم الأربعاء المقبل؛ حيث جاءت على فترتين صباحية بشوطين تراثيين لعمر الحيل والزمول، ومسائية بعشرة أشواط لأعمار الحقايق، اللقايا، الجذاع، الثنايا، والحيل، والزمول

المملكة الاتحاد السعودي للهجن كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تشارك ببطولة كأس الخليج السادسة للهجن 2019 بالكويت
سبق

تشارك المملكة العربية السعودية -ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن- في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، بتاريخ ‪20 نوفمبر الحالي على ميدان الشهيد لسباقات الهجن.

وأوضح المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن، وليد السقا، أنه تم ترشيح نخبة من الهجن والمضمرين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة في هذه البطولة.

وأكد "السقا" أن توجيهات رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تقضي بتقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين؛ حيث قدّم الاتحاد خدماته من توفير سيارات لنقل المطايا المشاركة في البطولة مع إنهاء كل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة لدخول المطايا إلى دولة الكويت، منوهًا بأنه تم توفير الطقم الخاص بالمشاركين بالسباقات؛ ليكون الزي الموحد بشعار المملكة.

وأعلنت اللجنة التنظيمية لسباقات الهجن بدول مجلس التعاون عن جدول مسابقات النسخة السادسة ‪يوم الأربعاء المقبل؛ حيث جاءت على فترتين صباحية بشوطين تراثيين لعمر الحيل والزمول، ومسائية بعشرة أشواط لأعمار الحقايق، اللقايا، الجذاع، الثنايا، والحيل، والزمول

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:40 AM

المملكة تشارك ببطولة كأس الخليج السادسة للهجن 2019 بالكويت

تنطلق الأربعاء.. والسقا: نخبة من الهجن والمضمرين يمثلون جميع المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك المملكة العربية السعودية -ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن- في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، بتاريخ ‪20 نوفمبر الحالي على ميدان الشهيد لسباقات الهجن.

وأوضح المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن، وليد السقا، أنه تم ترشيح نخبة من الهجن والمضمرين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة في هذه البطولة.

وأكد "السقا" أن توجيهات رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تقضي بتقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين؛ حيث قدّم الاتحاد خدماته من توفير سيارات لنقل المطايا المشاركة في البطولة مع إنهاء كل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة لدخول المطايا إلى دولة الكويت، منوهًا بأنه تم توفير الطقم الخاص بالمشاركين بالسباقات؛ ليكون الزي الموحد بشعار المملكة.

وأعلنت اللجنة التنظيمية لسباقات الهجن بدول مجلس التعاون عن جدول مسابقات النسخة السادسة ‪يوم الأربعاء المقبل؛ حيث جاءت على فترتين صباحية بشوطين تراثيين لعمر الحيل والزمول، ومسائية بعشرة أشواط لأعمار الحقايق، اللقايا، الجذاع، الثنايا، والحيل، والزمول

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