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مصر.. مقتل وإصابة 15 من أفراد الجيش في عمليات بسيناء

بينهم 4 ضباط و8 جنود

أفاد الجيش المصري اليوم (الأحد)، بسقوط 15 من أفراده بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة.

وأضاف الجيش في بيان أوردته "رويترز"، أنه "نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل وأصيب أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وذكر أنه نفذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 مسلحاً.

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مصر.. مقتل وإصابة 15 من أفراد الجيش في عمليات بسيناء
سبق

أفاد الجيش المصري اليوم (الأحد)، بسقوط 15 من أفراده بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة.

وأضاف الجيش في بيان أوردته "رويترز"، أنه "نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل وأصيب أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وذكر أنه نفذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 مسلحاً.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:51 PM

مصر.. مقتل وإصابة 15 من أفراد الجيش في عمليات بسيناء

بينهم 4 ضباط و8 جنود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الجيش المصري اليوم (الأحد)، بسقوط 15 من أفراده بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة.

وأضاف الجيش في بيان أوردته "رويترز"، أنه "نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل وأصيب أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وذكر أنه نفذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 مسلحاً.

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