عقب موجة شهدتها المنطقة .. تعرف على كمية الهطولات المطرية بجازان

عضو شورى طالب بإنشاء سدود في أودية وسفوح الجبال لحصاد مياه الأمطار

شهدت منطقة جازان خلال العشرة الأيام الأخيرة أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من محافظات منطقة جازان، فيما كشف خبير طقس نسبة الأمطار التي شهدتها المنطقة، مبينًا التوقعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد خبير الطقس علي مشهور لـ"سبق" أن مجموع نسبة الأمطار الهاطلة على المنطقة في تلك الفترة هو 458 ملم تتفاوت بين عدد من محافظات ومراكز المنطقة، فيما بلغت محافظة فيفاء أعلى معدل بين المحافظات في الفترة الزمنية المحددة؛ إذ تجاوزت 109 ملم، بينما كانت ضمد أدنى نسبة أمطار بما يعادل 0.60.

وكشف "مشهور" في توقعاته للأشهر القادمة عن حدوث اضطراب مداري غرب بحر العرب يدعم معه رطوبة مدارية كثيفة تساعد في كثافة الركاميات الماطرة وموقع الاضطراب مميز، وخاصة اتجاه خليج عدن، مبينًا أنه بإذن الله تعالى، ستستفيد المنطقة من الرطوبة؛ حيث تبدأ الحالة يوم الجمعة على غرب بحر العرب.

واستدرك: "لكن المنطقة تبدأ بوادر الاستفادة من يوم السبت وتزداد يومي الأحد والاثنين، بإذن الله تعالى، مبينًا أن الأمطار خلال تلك الحالة تكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، والنصيب الأوفر للأمطار على المحافظات الجبلية وشرق تهامة لمنطقة جازان جريان السيول وارد خلال هذه الحالة.

وفي السياق نفسه قال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الخالدي مغردًا عن موضوع الأمطار: "على الرغم من غزارة أمطار جبال جازان، إلا أن الأودية التي تمتلئ بالسيول الكبيرة تذهب مباشرة للبحر بدون فائدة".

وتابع: "من المهم دراسة إنشاء سدود في أودية وسفوح تلك الجبال لحصاد مياه الأمطار وحفظها والاستفادة منها في ري مدرجات البن المنتشرة في تلك السلسلة الجبلية العملاقة".