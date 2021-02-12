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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 560363 حالة، منها 29981 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1481 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 518164 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12218 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 560363 حالة، منها 29981 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1481 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 518164 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12218 حالة وفاة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
04:33 PM

باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 560363 حالة، منها 29981 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1481 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 518164 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12218 حالة وفاة.

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