"لن أترك ابنتي" .. شاهد ما فعلته القطط الثلاث مع الصغيرة العاجزة

لحظة مؤثرة في القلوب على سطح بناية بإيطاليا

ربما كانت هذه القطة الصغيرة، ابنة إحدى القطط الثلاث التي وقف على حافة سطح بناية في إيطاليا، كانت الصغيرة تقف على درجات السلم عاجزة، لا تستطيع الصعود إلى السطح، بينما كانت القطط الكبيرة تنظر إليها وتفكر بمساعدتها.

وتحت عنوان "لحظة مؤثرة في القلوب"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في أحد البنايات السكنية بمدينة نابولي جنوبي إيطاليا، والتقطها ساكن يدعى "لوسيو" بكاميرا.

صعدت ثلاث قطط كبار على سطح المبنى، ولكن توقفت هذه الصغيرة ولم تستطع القفز، نظرت القطط ناحيتها، وظهر على إحداهن إصرار غريب ولسان حالها يقول: "لن أترك ابنتي، إنها صغيرة وغير قادرة على القفز لمسافة أكبر من متر ونصف المتر، أنا لن أتركها وسوف أهبط وأساعدها".

وهبطت القطة الأم، حملت الصغيرة في فمها وقفزت بها، لكن الصغيرة سقطت من فمها، فعادت الأم مرة أخرى، وتكرر السقوط وتكررت المحاولات والقفزات، حتى نجحت الأم في النهاية وصعدت بها إلى سطح المبنى، لينتهي المشهد والقطط تسير كأسرة واحدة سعيدة بتجمعها معًا.

وقال "لوسيو" الذي التقط المشهد المؤثر: "لا أعرف إن كانت الصغيرة قد سقطت من السطح أم أن القطط الثلاث قد قفزت أولاً واضطررت إلى العودة لها".

ويضيف "لوسيو" : "لقد رأيت هذا المشهد في الصباح، كنت أشعر بالقلق والتوتر الشديدين، وأنا أتمنى أن تنجح القطة في القفز بالصغيرة".