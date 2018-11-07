النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

تركي الحمد: "محمد بن سلمان" رجل المرحلة.. وتجديده شباب الدولة يُقلِق الأعداء

نصح السعوديين والخليجيين بالعض على دولهم بالنواجذ وعدم الاغترار بالشعارات

شدد المفكر السعودي تركي الحمد، اليوم (الأربعاء)، على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو رجل المرحلة.

وقال "الحمد" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يأخذون عليه (ولي العهد) أنه يريد تجديد شباب الدولة وهذا ما يقلقهم"، في إشارة إلى من يناصبون المملكة العداء، وأقلقهم الانفتاح الذي شهدته في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه "لن يكون الخائضون في الماء العكر أشد حرصًا على مصلحة السعودية من السعوديين أنفسهم"، مضيفًا أن "محمد بن سلمان سعودي أولاً وأخيرًا..وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً".

ونصح "الحمد" السعوديين وأهل الخليج كافة بعدم الاغترار بالشعارات والأيديولوجيات.

وقال: "والله الذي لا إله إلا هو، ما أضاع سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن إلا الشعارات والأيديولوجيات، ودولكم عضوا عليها بالنواجذ، وليكن الإصلاح من الداخل"، مضيفًا: "إن الناقص ممكن أن يكمل، ولكن الضائع لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تركي الحمد: "محمد بن سلمان" رجل المرحلة.. وتجديده شباب الدولة يُقلِق الأعداء
سبق

شدد المفكر السعودي تركي الحمد، اليوم (الأربعاء)، على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو رجل المرحلة.

وقال "الحمد" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يأخذون عليه (ولي العهد) أنه يريد تجديد شباب الدولة وهذا ما يقلقهم"، في إشارة إلى من يناصبون المملكة العداء، وأقلقهم الانفتاح الذي شهدته في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه "لن يكون الخائضون في الماء العكر أشد حرصًا على مصلحة السعودية من السعوديين أنفسهم"، مضيفًا أن "محمد بن سلمان سعودي أولاً وأخيرًا..وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً".

ونصح "الحمد" السعوديين وأهل الخليج كافة بعدم الاغترار بالشعارات والأيديولوجيات.

وقال: "والله الذي لا إله إلا هو، ما أضاع سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن إلا الشعارات والأيديولوجيات، ودولكم عضوا عليها بالنواجذ، وليكن الإصلاح من الداخل"، مضيفًا: "إن الناقص ممكن أن يكمل، ولكن الضائع لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود".

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:54 PM

تركي الحمد: "محمد بن سلمان" رجل المرحلة.. وتجديده شباب الدولة يُقلِق الأعداء

نصح السعوديين والخليجيين بالعض على دولهم بالنواجذ وعدم الاغترار بالشعارات

A A A
محمد صبح - الرياض
2
6,027

شدد المفكر السعودي تركي الحمد، اليوم (الأربعاء)، على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو رجل المرحلة.

وقال "الحمد" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يأخذون عليه (ولي العهد) أنه يريد تجديد شباب الدولة وهذا ما يقلقهم"، في إشارة إلى من يناصبون المملكة العداء، وأقلقهم الانفتاح الذي شهدته في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه "لن يكون الخائضون في الماء العكر أشد حرصًا على مصلحة السعودية من السعوديين أنفسهم"، مضيفًا أن "محمد بن سلمان سعودي أولاً وأخيرًا..وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً".

ونصح "الحمد" السعوديين وأهل الخليج كافة بعدم الاغترار بالشعارات والأيديولوجيات.

وقال: "والله الذي لا إله إلا هو، ما أضاع سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن إلا الشعارات والأيديولوجيات، ودولكم عضوا عليها بالنواجذ، وليكن الإصلاح من الداخل"، مضيفًا: "إن الناقص ممكن أن يكمل، ولكن الضائع لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة