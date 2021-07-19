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كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي 1443هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وذلك على الرابط ⁦‪kkmar.gov.sa

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كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية
سبق

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي 1443هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وذلك على الرابط ⁦‪kkmar.gov.sa

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:45 AM

كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية

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متعب البقمي - الطائف
0
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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي 1443هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وذلك على الرابط ⁦‪kkmar.gov.sa

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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