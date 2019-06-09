النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحواس" يتفقد مبنى إدارة تعليم القريات الجديد ويقف على نسب إنجازه

زار ثانوية الأمير نايف واطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي

تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات، مشعل بن محمد الحواس، مبنى الإدارة الجديد، يرافقه مدير المباني، الدكتور خالد السراح.

واستمع "الحواس" لشرح من المهندس المسؤول عن نسبة الإنجاز في المشروع، كما تجول بمرافق المبنى، وأشاد بسرعة ودقة العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

وزار "الحواس" ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز الصيفية؛ حيث التقى بقائد المدرسة، صقر الرويلي، والمعلمين، واطلع على سجلات المدرسة وتجول بالفصول الدراسية، وتابع سير العملية التعليمية وانضباط حضور الطلاب.

والتقى"الحواس" بالمشرفين التربويين المتابعين للمدرسة، ومشرف نظام المقررات، الدكتور معيوف العنزي، واستمع لاحتياجاتهم. كما اطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي .

وقدم المساعد للشؤون التعليمية -في ختام زيارته- شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل معه؛ على جهودهم، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهود والحرص على الأداء الجاد والانضباط طوال أيام الدراسة .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحواس" يتفقد مبنى إدارة تعليم القريات الجديد ويقف على نسب إنجازه
سبق

تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات، مشعل بن محمد الحواس، مبنى الإدارة الجديد، يرافقه مدير المباني، الدكتور خالد السراح.

واستمع "الحواس" لشرح من المهندس المسؤول عن نسبة الإنجاز في المشروع، كما تجول بمرافق المبنى، وأشاد بسرعة ودقة العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

وزار "الحواس" ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز الصيفية؛ حيث التقى بقائد المدرسة، صقر الرويلي، والمعلمين، واطلع على سجلات المدرسة وتجول بالفصول الدراسية، وتابع سير العملية التعليمية وانضباط حضور الطلاب.

والتقى"الحواس" بالمشرفين التربويين المتابعين للمدرسة، ومشرف نظام المقررات، الدكتور معيوف العنزي، واستمع لاحتياجاتهم. كما اطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي .

وقدم المساعد للشؤون التعليمية -في ختام زيارته- شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل معه؛ على جهودهم، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهود والحرص على الأداء الجاد والانضباط طوال أيام الدراسة .

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:23 PM

"الحواس" يتفقد مبنى إدارة تعليم القريات الجديد ويقف على نسب إنجازه

زار ثانوية الأمير نايف واطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
48

تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات، مشعل بن محمد الحواس، مبنى الإدارة الجديد، يرافقه مدير المباني، الدكتور خالد السراح.

واستمع "الحواس" لشرح من المهندس المسؤول عن نسبة الإنجاز في المشروع، كما تجول بمرافق المبنى، وأشاد بسرعة ودقة العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

وزار "الحواس" ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز الصيفية؛ حيث التقى بقائد المدرسة، صقر الرويلي، والمعلمين، واطلع على سجلات المدرسة وتجول بالفصول الدراسية، وتابع سير العملية التعليمية وانضباط حضور الطلاب.

والتقى"الحواس" بالمشرفين التربويين المتابعين للمدرسة، ومشرف نظام المقررات، الدكتور معيوف العنزي، واستمع لاحتياجاتهم. كما اطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي .

وقدم المساعد للشؤون التعليمية -في ختام زيارته- شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل معه؛ على جهودهم، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهود والحرص على الأداء الجاد والانضباط طوال أيام الدراسة .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,451
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,276
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,357
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,087

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة