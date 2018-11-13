بالقصر الحكومي.. أمير تبوك يلتقي المواطنين والمسؤولين في لقائه الأسبوعي

تناول العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة بمختلف المجالات الخدمية والتنموية

الْتقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي.

في بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وسأل الله سبحانه وتعالى، في ختام اللقاء، أن يُديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير؛ حيث حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.