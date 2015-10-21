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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" الإرهابية صاروخاً بالستياً تجاه جازان

أكدت دعمها التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير للحفاظ على استقرارها

أعربت البحرين عن إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيًا تجاه مدينة جازان، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" الإرهابية صاروخاً بالستياً تجاه جازان
سبق

أعربت البحرين عن إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيًا تجاه مدينة جازان، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:32 PM

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" الإرهابية صاروخاً بالستياً تجاه جازان

أكدت دعمها التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير للحفاظ على استقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت البحرين عن إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيًا تجاه مدينة جازان، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

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