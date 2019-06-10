"الأرصاد" تنبِّه الباحة ومكة والرياض: أمطار خفيفة إلى متوسطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمناطق الثلاث.. وتستمر الحالات حتى فجر الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والباحة والرياض .

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد أمطارًا خفيفة، تشمل الباحة والقرى وبلجرشي وفرعة غامد والزناد وقلوة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.05 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة في وقت سابق اليوم بأمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الـ 22.10 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ00.30 من صباح الثلاثاء.