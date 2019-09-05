أمين عسير: المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية

قال: ورشة "العمل الدولية" للبحث عن الحلول ومواجهة هذه التحديات

برعاية كريمة من أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط الدكتور غانم المحمدي وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ انطلقت أعمال ورشة العمل الدولية لمحور التراث العمراني، التي تُنَظّمها أمانة منطقة عسير بمدينة أبها؛ حيث تُعد هذه الورشة الأولى ضمن مجموعة ورش عمل تنظمها الأمانة لمحاور مبادرة تحسين المشهد الحضري لمنطقة عسير.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن النمو السكاني والعمراني للتجمعات العمرانية بالمنطقة شكّل ضغطًا كبيرًا على الأصول البيئية والتراثية؛ خصوصًا وأن المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية، بالتوازي مع التنمية المتسارعة.

وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت للبحث عن الحلول ومواجهة هذه التحديات بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تعتبر ضمن خطط الأمانة لتحسين المشهد الحضري؛ منبهًا إلى أن هذه الخطط جاءت في إطار خطة أوسع لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية التي يتبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية 2030.

وبيّن "الحميدي" أن البرنامج يُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مدن المملكة عمومًا ومنطقة عسير خصوصًا؛ من خلال تحسين المشهد الحضري، وعبر السعي للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن، والحفاظ على التراث العمراني، ودعم السياحة الداخلية من خلال تفعيل التعاون في مجالات تعزيز البيئة العامة للمحافظة على مثل هذا الإرث العمراني ليكون جزءًا مهمًّا من الاقتصاد المحلي.

وأردف: "تم تطبيق خطة تحسين المشهد الحضري في منطقة عسير من خلال مجموعة من المشروعات التي وصلت حتى الآن إلى نحو 147 مشروعًا موزعًا على كافة بلديات المنطقة والبالغ عددها 33 بلدية، ومصنفة ضمن 11 محور عمل؛ وذلك لما تزخر المنطقة به من إرث عمراني وثقافي غني ومتنوع بتنوع نطاقاتها الطبيعية والجغرافية؛ حيث يلقى هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي الذي شارك في أعمال الورشة والحضور عبر اتصال مرئي، وأكد أن محور التراث العمراني يُعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري للمنطقة من خلال مشروعات الحفاظ على القرى التراثية وتأهيل الأسواق والساحات الشعبية التي وصل عددها حتى الآن إلى 32 مشروعًا بعسير؛ مقدمًا شكره لأمانة المنطقة على الجهود التي بُذلت والملموسة بهذا الجانب.

يُذكر أن أعمال الورشة استمرت على مدار يومين، وتَضَمّنت مشاركات محلية وخارجية شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين في مجال التراث العمراني، تناولوا عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتراث العمراني ومشاريعه، إضافة إلى رصد أبرز التجارب الناجحة في مجال تأهيل وتطوير التراث العمراني.