النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين عسير: المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية

قال: ورشة "العمل الدولية" للبحث عن الحلول ومواجهة هذه التحديات

برعاية كريمة من أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط الدكتور غانم المحمدي وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ انطلقت أعمال ورشة العمل الدولية لمحور التراث العمراني، التي تُنَظّمها أمانة منطقة عسير بمدينة أبها؛ حيث تُعد هذه الورشة الأولى ضمن مجموعة ورش عمل تنظمها الأمانة لمحاور مبادرة تحسين المشهد الحضري لمنطقة عسير.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن النمو السكاني والعمراني للتجمعات العمرانية بالمنطقة شكّل ضغطًا كبيرًا على الأصول البيئية والتراثية؛ خصوصًا وأن المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية، بالتوازي مع التنمية المتسارعة.

وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت للبحث عن الحلول ومواجهة هذه التحديات بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تعتبر ضمن خطط الأمانة لتحسين المشهد الحضري؛ منبهًا إلى أن هذه الخطط جاءت في إطار خطة أوسع لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية التي يتبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية 2030.

وبيّن "الحميدي" أن البرنامج يُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مدن المملكة عمومًا ومنطقة عسير خصوصًا؛ من خلال تحسين المشهد الحضري، وعبر السعي للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن، والحفاظ على التراث العمراني، ودعم السياحة الداخلية من خلال تفعيل التعاون في مجالات تعزيز البيئة العامة للمحافظة على مثل هذا الإرث العمراني ليكون جزءًا مهمًّا من الاقتصاد المحلي.

وأردف: "تم تطبيق خطة تحسين المشهد الحضري في منطقة عسير من خلال مجموعة من المشروعات التي وصلت حتى الآن إلى نحو 147 مشروعًا موزعًا على كافة بلديات المنطقة والبالغ عددها 33 بلدية، ومصنفة ضمن 11 محور عمل؛ وذلك لما تزخر المنطقة به من إرث عمراني وثقافي غني ومتنوع بتنوع نطاقاتها الطبيعية والجغرافية؛ حيث يلقى هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي الذي شارك في أعمال الورشة والحضور عبر اتصال مرئي، وأكد أن محور التراث العمراني يُعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري للمنطقة من خلال مشروعات الحفاظ على القرى التراثية وتأهيل الأسواق والساحات الشعبية التي وصل عددها حتى الآن إلى 32 مشروعًا بعسير؛ مقدمًا شكره لأمانة المنطقة على الجهود التي بُذلت والملموسة بهذا الجانب.

يُذكر أن أعمال الورشة استمرت على مدار يومين، وتَضَمّنت مشاركات محلية وخارجية شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين في مجال التراث العمراني، تناولوا عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتراث العمراني ومشاريعه، إضافة إلى رصد أبرز التجارب الناجحة في مجال تأهيل وتطوير التراث العمراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين عسير: المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية
سبق

برعاية كريمة من أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط الدكتور غانم المحمدي وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ انطلقت أعمال ورشة العمل الدولية لمحور التراث العمراني، التي تُنَظّمها أمانة منطقة عسير بمدينة أبها؛ حيث تُعد هذه الورشة الأولى ضمن مجموعة ورش عمل تنظمها الأمانة لمحاور مبادرة تحسين المشهد الحضري لمنطقة عسير.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن النمو السكاني والعمراني للتجمعات العمرانية بالمنطقة شكّل ضغطًا كبيرًا على الأصول البيئية والتراثية؛ خصوصًا وأن المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية، بالتوازي مع التنمية المتسارعة.

وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت للبحث عن الحلول ومواجهة هذه التحديات بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تعتبر ضمن خطط الأمانة لتحسين المشهد الحضري؛ منبهًا إلى أن هذه الخطط جاءت في إطار خطة أوسع لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية التي يتبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية 2030.

وبيّن "الحميدي" أن البرنامج يُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مدن المملكة عمومًا ومنطقة عسير خصوصًا؛ من خلال تحسين المشهد الحضري، وعبر السعي للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن، والحفاظ على التراث العمراني، ودعم السياحة الداخلية من خلال تفعيل التعاون في مجالات تعزيز البيئة العامة للمحافظة على مثل هذا الإرث العمراني ليكون جزءًا مهمًّا من الاقتصاد المحلي.

وأردف: "تم تطبيق خطة تحسين المشهد الحضري في منطقة عسير من خلال مجموعة من المشروعات التي وصلت حتى الآن إلى نحو 147 مشروعًا موزعًا على كافة بلديات المنطقة والبالغ عددها 33 بلدية، ومصنفة ضمن 11 محور عمل؛ وذلك لما تزخر المنطقة به من إرث عمراني وثقافي غني ومتنوع بتنوع نطاقاتها الطبيعية والجغرافية؛ حيث يلقى هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي الذي شارك في أعمال الورشة والحضور عبر اتصال مرئي، وأكد أن محور التراث العمراني يُعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري للمنطقة من خلال مشروعات الحفاظ على القرى التراثية وتأهيل الأسواق والساحات الشعبية التي وصل عددها حتى الآن إلى 32 مشروعًا بعسير؛ مقدمًا شكره لأمانة المنطقة على الجهود التي بُذلت والملموسة بهذا الجانب.

يُذكر أن أعمال الورشة استمرت على مدار يومين، وتَضَمّنت مشاركات محلية وخارجية شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين في مجال التراث العمراني، تناولوا عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتراث العمراني ومشاريعه، إضافة إلى رصد أبرز التجارب الناجحة في مجال تأهيل وتطوير التراث العمراني.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
09:14 AM

أمين عسير: المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية

قال: ورشة "العمل الدولية" للبحث عن الحلول ومواجهة هذه التحديات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
45

برعاية كريمة من أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط الدكتور غانم المحمدي وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ انطلقت أعمال ورشة العمل الدولية لمحور التراث العمراني، التي تُنَظّمها أمانة منطقة عسير بمدينة أبها؛ حيث تُعد هذه الورشة الأولى ضمن مجموعة ورش عمل تنظمها الأمانة لمحاور مبادرة تحسين المشهد الحضري لمنطقة عسير.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن النمو السكاني والعمراني للتجمعات العمرانية بالمنطقة شكّل ضغطًا كبيرًا على الأصول البيئية والتراثية؛ خصوصًا وأن المنطقة فقدت بعض تراثها العمراني ومواردها البيئية، بالتوازي مع التنمية المتسارعة.

وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت للبحث عن الحلول ومواجهة هذه التحديات بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تعتبر ضمن خطط الأمانة لتحسين المشهد الحضري؛ منبهًا إلى أن هذه الخطط جاءت في إطار خطة أوسع لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية التي يتبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية 2030.

وبيّن "الحميدي" أن البرنامج يُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مدن المملكة عمومًا ومنطقة عسير خصوصًا؛ من خلال تحسين المشهد الحضري، وعبر السعي للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن، والحفاظ على التراث العمراني، ودعم السياحة الداخلية من خلال تفعيل التعاون في مجالات تعزيز البيئة العامة للمحافظة على مثل هذا الإرث العمراني ليكون جزءًا مهمًّا من الاقتصاد المحلي.

وأردف: "تم تطبيق خطة تحسين المشهد الحضري في منطقة عسير من خلال مجموعة من المشروعات التي وصلت حتى الآن إلى نحو 147 مشروعًا موزعًا على كافة بلديات المنطقة والبالغ عددها 33 بلدية، ومصنفة ضمن 11 محور عمل؛ وذلك لما تزخر المنطقة به من إرث عمراني وثقافي غني ومتنوع بتنوع نطاقاتها الطبيعية والجغرافية؛ حيث يلقى هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي الذي شارك في أعمال الورشة والحضور عبر اتصال مرئي، وأكد أن محور التراث العمراني يُعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري للمنطقة من خلال مشروعات الحفاظ على القرى التراثية وتأهيل الأسواق والساحات الشعبية التي وصل عددها حتى الآن إلى 32 مشروعًا بعسير؛ مقدمًا شكره لأمانة المنطقة على الجهود التي بُذلت والملموسة بهذا الجانب.

يُذكر أن أعمال الورشة استمرت على مدار يومين، وتَضَمّنت مشاركات محلية وخارجية شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين في مجال التراث العمراني، تناولوا عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتراث العمراني ومشاريعه، إضافة إلى رصد أبرز التجارب الناجحة في مجال تأهيل وتطوير التراث العمراني.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,929
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,474
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,388
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,788

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة