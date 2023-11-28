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STC Pay تحقق المرتبة الأولى والجائزة الذهبية بحفل جوائز  MENA Effie Awards

كأكثر الخدمات المواصلة لنجاحاتها منذ بدايتها وسعيها لتقديم أفضل الخدمات للعملاء

حصدت شركة stc pay الجائزة الذهبية في حفل MENA Effie Awards السنوي، بتحقيقها المرتبة الأولى في قائمة أكثر الخدمات المواصلة لنجاحاتها منذ بدايتها، وتعكس هذه المرتبة الجهود المتواصلة التي تقوم بها الشركة لتعزيز الخدمات البنكية الرقمية والتزامها بتوفير أفضل الخدمات التي تركز على العملاء.

وخلال حفل "النجاحات المستدامة في الشرق الأوسط" تصدرت stc pay القائمة عن فئة "إعادة تعريف تطبيقات القطاع المالي والمصرفي"، حيث نجحت الشركة في كسب ثقة المجتمع، وأسهمت برفع الوعي بالمزايا التي توفرها الخدمات البنكية الرقمية في وقت قصير، نظرا لما تتمتع بها من سرعة ودقة في إيداع وتحويل الأموال محليا ودوليا، إلى جانب خدمات التحليلات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى التي أسهمت في تجاوز عدد مستخدمي تطبيق stc pay سقف 7.4 مليون مستخدم، حيث تعد أول شركة مليارية تعمل في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة.

وتعليقا على هذا الحدث، قال عبدالرحمن العقيل مدير إدارة التسويق والاتصال في stc pay: نفخر بهذا الإنجاز الذي حققناه معا، والذي جاء نتيجة لتضافر الجهود مع فريق العمل، ونحن نطمح دائما لتقديم خدمات ترتقي لتطلعات عملائنا، بأن نكون محركا أساسيا للابتكار الرقمي والقطاع المالي في المملكة والمنطقة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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STC Pay تحقق المرتبة الأولى والجائزة الذهبية بحفل جوائز  MENA Effie Awards
سبق

حصدت شركة stc pay الجائزة الذهبية في حفل MENA Effie Awards السنوي، بتحقيقها المرتبة الأولى في قائمة أكثر الخدمات المواصلة لنجاحاتها منذ بدايتها، وتعكس هذه المرتبة الجهود المتواصلة التي تقوم بها الشركة لتعزيز الخدمات البنكية الرقمية والتزامها بتوفير أفضل الخدمات التي تركز على العملاء.

وخلال حفل "النجاحات المستدامة في الشرق الأوسط" تصدرت stc pay القائمة عن فئة "إعادة تعريف تطبيقات القطاع المالي والمصرفي"، حيث نجحت الشركة في كسب ثقة المجتمع، وأسهمت برفع الوعي بالمزايا التي توفرها الخدمات البنكية الرقمية في وقت قصير، نظرا لما تتمتع بها من سرعة ودقة في إيداع وتحويل الأموال محليا ودوليا، إلى جانب خدمات التحليلات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى التي أسهمت في تجاوز عدد مستخدمي تطبيق stc pay سقف 7.4 مليون مستخدم، حيث تعد أول شركة مليارية تعمل في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة.

وتعليقا على هذا الحدث، قال عبدالرحمن العقيل مدير إدارة التسويق والاتصال في stc pay: نفخر بهذا الإنجاز الذي حققناه معا، والذي جاء نتيجة لتضافر الجهود مع فريق العمل، ونحن نطمح دائما لتقديم خدمات ترتقي لتطلعات عملائنا، بأن نكون محركا أساسيا للابتكار الرقمي والقطاع المالي في المملكة والمنطقة".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:18 PM

STC Pay تحقق المرتبة الأولى والجائزة الذهبية بحفل جوائز  MENA Effie Awards

كأكثر الخدمات المواصلة لنجاحاتها منذ بدايتها وسعيها لتقديم أفضل الخدمات للعملاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت شركة stc pay الجائزة الذهبية في حفل MENA Effie Awards السنوي، بتحقيقها المرتبة الأولى في قائمة أكثر الخدمات المواصلة لنجاحاتها منذ بدايتها، وتعكس هذه المرتبة الجهود المتواصلة التي تقوم بها الشركة لتعزيز الخدمات البنكية الرقمية والتزامها بتوفير أفضل الخدمات التي تركز على العملاء.

وخلال حفل "النجاحات المستدامة في الشرق الأوسط" تصدرت stc pay القائمة عن فئة "إعادة تعريف تطبيقات القطاع المالي والمصرفي"، حيث نجحت الشركة في كسب ثقة المجتمع، وأسهمت برفع الوعي بالمزايا التي توفرها الخدمات البنكية الرقمية في وقت قصير، نظرا لما تتمتع بها من سرعة ودقة في إيداع وتحويل الأموال محليا ودوليا، إلى جانب خدمات التحليلات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى التي أسهمت في تجاوز عدد مستخدمي تطبيق stc pay سقف 7.4 مليون مستخدم، حيث تعد أول شركة مليارية تعمل في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة.

وتعليقا على هذا الحدث، قال عبدالرحمن العقيل مدير إدارة التسويق والاتصال في stc pay: نفخر بهذا الإنجاز الذي حققناه معا، والذي جاء نتيجة لتضافر الجهود مع فريق العمل، ونحن نطمح دائما لتقديم خدمات ترتقي لتطلعات عملائنا، بأن نكون محركا أساسيا للابتكار الرقمي والقطاع المالي في المملكة والمنطقة".

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