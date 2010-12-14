فشلت الأولى معه 22 عاماً.. سنوات العقم تصالح 3 سيدات بحلم الأمومة في مكة!

محاولات عدة راجعن فيها مراكز طبية إلى أن تحقق لهن ما أردن بمستشفى الولادة

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة؛ بفضل الله، من تحقيق حلم الحمل والأمومة ورسم الابتسامة على وجوه سيدات بعد عقم وزواج دام أعواماً.

وكان الأزواج قد قاموا بزيارات علاجية لعيادات ومراكز طبية طيلة هذه السنوات في محاولات للإنجاب لم يكتب لهم النجاح، وفق ما أبانت استشارية النساء والتوليد وعقم وأطفال الأنابيب الدكتورة هند أحمدوه، التي قالت إن وحدة العقم سجّلت إنجازاً عظيماً بفضلٍ من الله، بعد أن أُنعم على ثلاث سيدات بالحمل؛ السيدة الأولى حملت بعد 22 عاماً، والثانية بعد 12 عاماً، والثالثة بعد 7 أعوام، ولله الحمد.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ أن الخطة العلاجية اعتمدت بشكل أساسي على تقييم وضع الزوجين ودراسة حالتهما المرضية؛ حيث تم إخضاع الأزواج لإجراء فحوصات دقيقة وعمل الأشعة اللازمة، وبفضلٍ من الله تمّ حمل السيدات.

وأكد "المالكي"؛ أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات من قِبل وحدة العقم.