النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فشلت الأولى معه 22 عاماً.. سنوات العقم تصالح 3 سيدات بحلم الأمومة في مكة!

محاولات عدة راجعن فيها مراكز طبية إلى أن تحقق لهن ما أردن بمستشفى الولادة

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة؛ بفضل الله، من تحقيق حلم الحمل والأمومة ورسم الابتسامة على وجوه سيدات بعد عقم وزواج دام أعواماً.

وكان الأزواج قد قاموا بزيارات علاجية لعيادات ومراكز طبية طيلة هذه السنوات في محاولات للإنجاب لم يكتب لهم النجاح، وفق ما أبانت استشارية النساء والتوليد وعقم وأطفال الأنابيب الدكتورة هند أحمدوه، التي قالت إن وحدة العقم سجّلت إنجازاً عظيماً بفضلٍ من الله، بعد أن أُنعم على ثلاث سيدات بالحمل؛ السيدة الأولى حملت بعد 22 عاماً، والثانية بعد 12 عاماً، والثالثة بعد 7 أعوام، ولله الحمد.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ أن الخطة العلاجية اعتمدت بشكل أساسي على تقييم وضع الزوجين ودراسة حالتهما المرضية؛ حيث تم إخضاع الأزواج لإجراء فحوصات دقيقة وعمل الأشعة اللازمة، وبفضلٍ من الله تمّ حمل السيدات.

وأكد "المالكي"؛ أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات من قِبل وحدة العقم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فشلت الأولى معه 22 عاماً.. سنوات العقم تصالح 3 سيدات بحلم الأمومة في مكة!
سبق

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة؛ بفضل الله، من تحقيق حلم الحمل والأمومة ورسم الابتسامة على وجوه سيدات بعد عقم وزواج دام أعواماً.

وكان الأزواج قد قاموا بزيارات علاجية لعيادات ومراكز طبية طيلة هذه السنوات في محاولات للإنجاب لم يكتب لهم النجاح، وفق ما أبانت استشارية النساء والتوليد وعقم وأطفال الأنابيب الدكتورة هند أحمدوه، التي قالت إن وحدة العقم سجّلت إنجازاً عظيماً بفضلٍ من الله، بعد أن أُنعم على ثلاث سيدات بالحمل؛ السيدة الأولى حملت بعد 22 عاماً، والثانية بعد 12 عاماً، والثالثة بعد 7 أعوام، ولله الحمد.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ أن الخطة العلاجية اعتمدت بشكل أساسي على تقييم وضع الزوجين ودراسة حالتهما المرضية؛ حيث تم إخضاع الأزواج لإجراء فحوصات دقيقة وعمل الأشعة اللازمة، وبفضلٍ من الله تمّ حمل السيدات.

وأكد "المالكي"؛ أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات من قِبل وحدة العقم.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:29 AM

فشلت الأولى معه 22 عاماً.. سنوات العقم تصالح 3 سيدات بحلم الأمومة في مكة!

محاولات عدة راجعن فيها مراكز طبية إلى أن تحقق لهن ما أردن بمستشفى الولادة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
813

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة؛ بفضل الله، من تحقيق حلم الحمل والأمومة ورسم الابتسامة على وجوه سيدات بعد عقم وزواج دام أعواماً.

وكان الأزواج قد قاموا بزيارات علاجية لعيادات ومراكز طبية طيلة هذه السنوات في محاولات للإنجاب لم يكتب لهم النجاح، وفق ما أبانت استشارية النساء والتوليد وعقم وأطفال الأنابيب الدكتورة هند أحمدوه، التي قالت إن وحدة العقم سجّلت إنجازاً عظيماً بفضلٍ من الله، بعد أن أُنعم على ثلاث سيدات بالحمل؛ السيدة الأولى حملت بعد 22 عاماً، والثانية بعد 12 عاماً، والثالثة بعد 7 أعوام، ولله الحمد.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ أن الخطة العلاجية اعتمدت بشكل أساسي على تقييم وضع الزوجين ودراسة حالتهما المرضية؛ حيث تم إخضاع الأزواج لإجراء فحوصات دقيقة وعمل الأشعة اللازمة، وبفضلٍ من الله تمّ حمل السيدات.

وأكد "المالكي"؛ أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات من قِبل وحدة العقم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,508
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,715
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,405

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة