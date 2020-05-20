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10 إصابات جديدة بكورونا بمنطقة جازان.. وإجمالي التعافي 665

الحالات النشطة وصلت 220

بلغت الحالات المتعافية من كورونا في منطقة جازان بعد إعلان حالات كورونا لهذا اليوم 665 حالة وذلك بعد إعلان عشر إصابات جديدة اليوم ثمان منها في بيش وحالة واحدة في صبيا وحالة في العيدابي.

وبلغت حالات التعافي في بيش 528، و184 حالة نشطة.

فيما بلغت حالات التعافي بمدينة جازان 59 والنشطة 8، وحالات التعافي في صبيا 47 والنشطة 14.

وفي العارضة بلغت حالات التعافي 11 والنشطة 4، وحالات التعافي في صامطة 7 والنشطة 4، وأبو عريش التعافي 6 والنشطة 4، والتعافي في العيدابي 1 والنشطة 1، والتعافي في الداير 0 والنشطة 1.

جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 إصابات جديدة بكورونا بمنطقة جازان.. وإجمالي التعافي 665
سبق

بلغت الحالات المتعافية من كورونا في منطقة جازان بعد إعلان حالات كورونا لهذا اليوم 665 حالة وذلك بعد إعلان عشر إصابات جديدة اليوم ثمان منها في بيش وحالة واحدة في صبيا وحالة في العيدابي.

وبلغت حالات التعافي في بيش 528، و184 حالة نشطة.

فيما بلغت حالات التعافي بمدينة جازان 59 والنشطة 8، وحالات التعافي في صبيا 47 والنشطة 14.

وفي العارضة بلغت حالات التعافي 11 والنشطة 4، وحالات التعافي في صامطة 7 والنشطة 4، وأبو عريش التعافي 6 والنشطة 4، والتعافي في العيدابي 1 والنشطة 1، والتعافي في الداير 0 والنشطة 1.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:13 PM

10 إصابات جديدة بكورونا بمنطقة جازان.. وإجمالي التعافي 665

الحالات النشطة وصلت 220

A A A
محمد المواسي - جازان
2
7,621

بلغت الحالات المتعافية من كورونا في منطقة جازان بعد إعلان حالات كورونا لهذا اليوم 665 حالة وذلك بعد إعلان عشر إصابات جديدة اليوم ثمان منها في بيش وحالة واحدة في صبيا وحالة في العيدابي.

وبلغت حالات التعافي في بيش 528، و184 حالة نشطة.

فيما بلغت حالات التعافي بمدينة جازان 59 والنشطة 8، وحالات التعافي في صبيا 47 والنشطة 14.

وفي العارضة بلغت حالات التعافي 11 والنشطة 4، وحالات التعافي في صامطة 7 والنشطة 4، وأبو عريش التعافي 6 والنشطة 4، والتعافي في العيدابي 1 والنشطة 1، والتعافي في الداير 0 والنشطة 1.

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