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الجامعة الإسلامية بالمدينة تكمل المرحلة الأولى من مشروع ممرات المشاة

تمتد من الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس مرورًا بالوحدات السكنية للطلاب

أكملت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع ممرات المشاة داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى نشر ثقافة المشي والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل المشاركة في تحسين الصحة العامة، إضافة إلى تبني معايير المدن الخضراء من خلال توفير مساحات حيوية مشتركة، مع الأخذ بالاعتبار توفير ممرات الدراجات الهوائية التي تتيح خيارات الاستخدام الآمن والسريع والفسيح لجميع مرتادي الطريق .

وقد وقف مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي وعدد من المسؤولين على المشروع الجديد الذي يرتكز على استثمار الفراغات العمرانية، لتوفير بيئة عمل صديقة للمشاة، لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي الجامعة.

واشتمل المشروع على مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى لمحبي قيادة الدراجات الهوائية والمشي، بالإضافة إلى توفير مسطحات خضراء بمساحات مختلفة وإنارة ضوئية تضفي منظراً جماليًا.

وتمتد الممرات من الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس الجديد مرورًا بالوحدات السكنية المخصصة للطلاب وانتهاءً بمباني الكلية العلمية والعمادات المساندة.

وأوضحت الجامعة أن مشروع ممرات المشاة يعد أحد المشاريع الخدمية التي تعمل إدارة المشاريع على تنفيذها لتحقيق أقصى درجات الراحة والخدمة لمنسوبي الجامعة.

وأضافت أن المشاريع تتضمن إنشاء نادٍ رياضي وقاعات، وصيانة الطرق وتهيئة مقرات وأماكن ترفيهية ومطاعم ومقاهٍ ومكاتب لخدمات الطلاب ومنسوبي الجامعة.

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الجامعة الإسلامية بالمدينة تكمل المرحلة الأولى من مشروع ممرات المشاة
سبق

أكملت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع ممرات المشاة داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى نشر ثقافة المشي والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل المشاركة في تحسين الصحة العامة، إضافة إلى تبني معايير المدن الخضراء من خلال توفير مساحات حيوية مشتركة، مع الأخذ بالاعتبار توفير ممرات الدراجات الهوائية التي تتيح خيارات الاستخدام الآمن والسريع والفسيح لجميع مرتادي الطريق .

وقد وقف مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي وعدد من المسؤولين على المشروع الجديد الذي يرتكز على استثمار الفراغات العمرانية، لتوفير بيئة عمل صديقة للمشاة، لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي الجامعة.

واشتمل المشروع على مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى لمحبي قيادة الدراجات الهوائية والمشي، بالإضافة إلى توفير مسطحات خضراء بمساحات مختلفة وإنارة ضوئية تضفي منظراً جماليًا.

وتمتد الممرات من الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس الجديد مرورًا بالوحدات السكنية المخصصة للطلاب وانتهاءً بمباني الكلية العلمية والعمادات المساندة.

وأوضحت الجامعة أن مشروع ممرات المشاة يعد أحد المشاريع الخدمية التي تعمل إدارة المشاريع على تنفيذها لتحقيق أقصى درجات الراحة والخدمة لمنسوبي الجامعة.

وأضافت أن المشاريع تتضمن إنشاء نادٍ رياضي وقاعات، وصيانة الطرق وتهيئة مقرات وأماكن ترفيهية ومطاعم ومقاهٍ ومكاتب لخدمات الطلاب ومنسوبي الجامعة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:31 PM

الجامعة الإسلامية بالمدينة تكمل المرحلة الأولى من مشروع ممرات المشاة

تمتد من الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس مرورًا بالوحدات السكنية للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أكملت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع ممرات المشاة داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى نشر ثقافة المشي والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل المشاركة في تحسين الصحة العامة، إضافة إلى تبني معايير المدن الخضراء من خلال توفير مساحات حيوية مشتركة، مع الأخذ بالاعتبار توفير ممرات الدراجات الهوائية التي تتيح خيارات الاستخدام الآمن والسريع والفسيح لجميع مرتادي الطريق .

وقد وقف مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي وعدد من المسؤولين على المشروع الجديد الذي يرتكز على استثمار الفراغات العمرانية، لتوفير بيئة عمل صديقة للمشاة، لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي الجامعة.

واشتمل المشروع على مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى لمحبي قيادة الدراجات الهوائية والمشي، بالإضافة إلى توفير مسطحات خضراء بمساحات مختلفة وإنارة ضوئية تضفي منظراً جماليًا.

وتمتد الممرات من الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس الجديد مرورًا بالوحدات السكنية المخصصة للطلاب وانتهاءً بمباني الكلية العلمية والعمادات المساندة.

وأوضحت الجامعة أن مشروع ممرات المشاة يعد أحد المشاريع الخدمية التي تعمل إدارة المشاريع على تنفيذها لتحقيق أقصى درجات الراحة والخدمة لمنسوبي الجامعة.

وأضافت أن المشاريع تتضمن إنشاء نادٍ رياضي وقاعات، وصيانة الطرق وتهيئة مقرات وأماكن ترفيهية ومطاعم ومقاهٍ ومكاتب لخدمات الطلاب ومنسوبي الجامعة.

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