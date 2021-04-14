النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفشي "كورونا" قد يصل إلى الذروة في أمريكا هذا الأسبوع

"ردفيلد" شدد على أهمية التباعد الاجتماعي

أفاد روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، بأن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى الذروة في البلاد هذا الأسبوع.

ورفض "ردفيلد" في برنامج تلفزيوني على شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، تحديد إطار زمني لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي التي ساهمت في الحد من معدل الوفيات، على حد ذكره.

ويشير إحصاء لـ"رويترز" إلى أن إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 22 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وسُجلت نحو ألفي حالة وفاة يومياً على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تفشي "كورونا" قد يصل إلى الذروة في أمريكا هذا الأسبوع
سبق

أفاد روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، بأن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى الذروة في البلاد هذا الأسبوع.

ورفض "ردفيلد" في برنامج تلفزيوني على شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، تحديد إطار زمني لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي التي ساهمت في الحد من معدل الوفيات، على حد ذكره.

ويشير إحصاء لـ"رويترز" إلى أن إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 22 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وسُجلت نحو ألفي حالة وفاة يومياً على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:11 PM

تفشي "كورونا" قد يصل إلى الذروة في أمريكا هذا الأسبوع

"ردفيلد" شدد على أهمية التباعد الاجتماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,288

أفاد روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، بأن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى الذروة في البلاد هذا الأسبوع.

ورفض "ردفيلد" في برنامج تلفزيوني على شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، تحديد إطار زمني لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي التي ساهمت في الحد من معدل الوفيات، على حد ذكره.

ويشير إحصاء لـ"رويترز" إلى أن إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 22 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وسُجلت نحو ألفي حالة وفاة يومياً على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة