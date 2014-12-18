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"الأمين العام للاتحاد القطري" يشيد بملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027

"الأنصاري": القارة الآسيوية فائزة بتنافس قطر والسعودية

أكد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم الرئيس التنفيذي لملف قطر لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، جاهزية بلده لاستضافة الحدث الآسيوي المرتقب، معتبرًا أن ملف الاستضافة الذي تم تقديمه للاتحاد القاري يتضمن أعلى معايير النجاح.

وتتنافس كل من قطر والسعودية وإيران والهند على استضافة نسخة كأس آسيا للمنتخبات عام 2027، وسيتم إعلان الفائز في اجتماع الجمعية العمومية القادم عام 2022، وسيسبق ذلك استبعاد ملفين من قِبل المكتب التنفيذي ولجنة التفتيش، قبل أن تصوت الجمعية للملفين المتبقيَين.

وأوضح "الأنصاري" في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية بعد ختام الندوة الإعلامية لتسليط الضوء على الملف القطري اليوم الجمعة بالدوحة أن "المنافسة في مثل تلك المسارات أمر رائع، وعلينا أخذ الجانب الإيجابي لذلك؛ إذ يعزز من كفاءة وجودة المنتج الرياضي للجميع؛ بما ينعكس على الواقع المحلي؛ وبالتالي الكل مستفيد".

وأضاف: "شاهدت الملف السعودي للاستضافة. يمكن القول إنه ملف رائع. كل ما أستطيع قوله إن آسيا فائزة بتنافسنا".

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"الأمين العام للاتحاد القطري" يشيد بملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027
سبق

أكد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم الرئيس التنفيذي لملف قطر لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، جاهزية بلده لاستضافة الحدث الآسيوي المرتقب، معتبرًا أن ملف الاستضافة الذي تم تقديمه للاتحاد القاري يتضمن أعلى معايير النجاح.

وتتنافس كل من قطر والسعودية وإيران والهند على استضافة نسخة كأس آسيا للمنتخبات عام 2027، وسيتم إعلان الفائز في اجتماع الجمعية العمومية القادم عام 2022، وسيسبق ذلك استبعاد ملفين من قِبل المكتب التنفيذي ولجنة التفتيش، قبل أن تصوت الجمعية للملفين المتبقيَين.

وأوضح "الأنصاري" في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية بعد ختام الندوة الإعلامية لتسليط الضوء على الملف القطري اليوم الجمعة بالدوحة أن "المنافسة في مثل تلك المسارات أمر رائع، وعلينا أخذ الجانب الإيجابي لذلك؛ إذ يعزز من كفاءة وجودة المنتج الرياضي للجميع؛ بما ينعكس على الواقع المحلي؛ وبالتالي الكل مستفيد".

وأضاف: "شاهدت الملف السعودي للاستضافة. يمكن القول إنه ملف رائع. كل ما أستطيع قوله إن آسيا فائزة بتنافسنا".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
10:34 PM

"الأمين العام للاتحاد القطري" يشيد بملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027

"الأنصاري": القارة الآسيوية فائزة بتنافس قطر والسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم الرئيس التنفيذي لملف قطر لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، جاهزية بلده لاستضافة الحدث الآسيوي المرتقب، معتبرًا أن ملف الاستضافة الذي تم تقديمه للاتحاد القاري يتضمن أعلى معايير النجاح.

وتتنافس كل من قطر والسعودية وإيران والهند على استضافة نسخة كأس آسيا للمنتخبات عام 2027، وسيتم إعلان الفائز في اجتماع الجمعية العمومية القادم عام 2022، وسيسبق ذلك استبعاد ملفين من قِبل المكتب التنفيذي ولجنة التفتيش، قبل أن تصوت الجمعية للملفين المتبقيَين.

وأوضح "الأنصاري" في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية بعد ختام الندوة الإعلامية لتسليط الضوء على الملف القطري اليوم الجمعة بالدوحة أن "المنافسة في مثل تلك المسارات أمر رائع، وعلينا أخذ الجانب الإيجابي لذلك؛ إذ يعزز من كفاءة وجودة المنتج الرياضي للجميع؛ بما ينعكس على الواقع المحلي؛ وبالتالي الكل مستفيد".

وأضاف: "شاهدت الملف السعودي للاستضافة. يمكن القول إنه ملف رائع. كل ما أستطيع قوله إن آسيا فائزة بتنافسنا".

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