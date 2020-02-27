قرار تعليق تأشيرة العمرة يؤكد حرص المملكة على سلامة المسلمين

انطلاقاً من التزامها الأخلاقي تجاه جميع دول العالم

جاءت الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية المتمثل بقرار تعليق تأشيرة العمرة بهدف منع وصول الفيروس إلى السعودية وانتشاره ليؤكد حرص حكومة المملكة على رعاية المسلمين على أرضها وحرصها على الالتزام الأخلاقي تجاه سلامة جميع دول العالم التي يقدم منها المعتمرون.

ويعد تعليق العمرة ليس الأول فقد سبق للمملكة أن اتخذت قرارات تعليق قدوم حجاج بعض البلدان، ومنها الكونغو، نتيجة تفشي وباء إيبولا في تلك الفترة، إذ اتخذت المملكة هذا القرار حرصاً على صحة حجاج بيت الله الحرام وحققت السعودية على مدى كافة السنوات الماضية خلو موسم الحج من أي أوبئة أو أمراض وهو ما تؤكده منظمة الصحة العالمية.

وللمطلع في علم إدارة الحشود يدرك أن المملكة العربية السعودية هي الرائدة في ذلك كونها البلد الوحيد في العالم الذي يصل إليه سنوياً أعداد مليونية من كل أنحاء العالم في مدة ومنطقة محددة وذلك في موسم الحج فضلاً عن موسم العمرة دون تفشي أي مرض أو مشاكل على مستوى الصحة أو غيرها، وقد استفادت دول من التجربة السعودية في إدارة تلك الحشود.

وتؤكد الدكتورةُ سلا يانويا الخبيرة في الأمم المتحدة في تصريحات سابقة ومنشورة بقولها: "لا توجد دولة في العالمِ تدير وتنظم الحشود والتجمعات البشرية كما تفعل السعودية في موسم الحج، وبهذا المستوى، وبشكل سنوي دول العالم -بما فيها جنوب إفريقيا خلال استضافتِها كأس العالم- استفادت من الخبرة السعودية في ذلك".

وتؤكد السعودية أن هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اليوم مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة وتجدِّد السعودية دعمها للإجراءات الدولية كافة المتخذة للحد من انتشار الفيروس وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين لعدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد.