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وزير العدل الأمريكي يتّهم جهات أجنبية ومتطرفين بتأجيج الاحتجاجات

"بار" أشار إلى القبض على 51 ممارسًا للعنف

اتهم وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم (الخميس)، أن "جماعات مصالح أجنبية ومحرضين متطرفين ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا، بتأجيج الاحتجاجات، وتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي في أعقاب وفاة المواطن جورج فوليد إثر اعتقال شرطي أبيض له".

وذكر "بار" في مؤتمر صحفي أن "رجال الأمن الاتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصًا حتى الآن في تهم تشمل النشاط العنيف"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وزير العدل الأمريكي أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير العدل الأمريكي يتّهم جهات أجنبية ومتطرفين بتأجيج الاحتجاجات
سبق

اتهم وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم (الخميس)، أن "جماعات مصالح أجنبية ومحرضين متطرفين ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا، بتأجيج الاحتجاجات، وتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي في أعقاب وفاة المواطن جورج فوليد إثر اعتقال شرطي أبيض له".

وذكر "بار" في مؤتمر صحفي أن "رجال الأمن الاتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصًا حتى الآن في تهم تشمل النشاط العنيف"؛ وفقًا لـ"رويترز".

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
09:11 PM

وزير العدل الأمريكي يتّهم جهات أجنبية ومتطرفين بتأجيج الاحتجاجات

"بار" أشار إلى القبض على 51 ممارسًا للعنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم (الخميس)، أن "جماعات مصالح أجنبية ومحرضين متطرفين ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا، بتأجيج الاحتجاجات، وتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي في أعقاب وفاة المواطن جورج فوليد إثر اعتقال شرطي أبيض له".

وذكر "بار" في مؤتمر صحفي أن "رجال الأمن الاتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصًا حتى الآن في تهم تشمل النشاط العنيف"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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