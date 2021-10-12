وبينت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إنها تمكّن المستفيد من الحصول على ترخيص لتفريخ الأسماك في البحار والمياه الداخلية من خلال خدمات مشاريع الثروة السمكية؛ منصة تحتوي على عديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين تهدف إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وتربية النحل وإنتاج العسل.

"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-12 أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة. وبينت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إنها تمكّن المستفيد من الحصول على ترخيص لتفريخ الأسماك في البحار والمياه الداخلية من خلال خدمات مشاريع الثروة السمكية؛ منصة تحتوي على عديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين تهدف إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وتربية النحل وإنتاج العسل.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443 10:48 AM

"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة قالت: المنصة تحتوي على عديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين





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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة.

وبينت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إنها تمكّن المستفيد من الحصول على ترخيص لتفريخ الأسماك في البحار والمياه الداخلية من خلال خدمات مشاريع الثروة السمكية؛ منصة تحتوي على عديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين تهدف إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وتربية النحل وإنتاج العسل.