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ميناء جدة.. فسح إرسالية 13 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا

بعد التأكد من سلامتها .. ضخ مستمر للمتطلبات اليومية بالأسواق رغم كورونا

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، عبر ميناء جدة الإسلامي، إرسالية على متنها ١٣ ألف رأس من الضأن قادمة من دولة إسبانيا.

ورغم الجائحة التي ضربت العالم بسبب فيروس كورونا، فإن الأسواق السعودية مازالت تستقبل ضخ كل المتطلبات اليومية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم دون توقف.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ أنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية، والتأكّد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عيّنات الدم لفحصها مخبريا بالمختبر الحيواني بالميناء.

وبيَّن الغامدي؛ أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهرياً ومخبرياً، جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

فيروس كورونا الجديد ميناء جدة الإسلامي جدة إسبانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ميناء جدة.. فسح إرسالية 13 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا
سبق

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، عبر ميناء جدة الإسلامي، إرسالية على متنها ١٣ ألف رأس من الضأن قادمة من دولة إسبانيا.

ورغم الجائحة التي ضربت العالم بسبب فيروس كورونا، فإن الأسواق السعودية مازالت تستقبل ضخ كل المتطلبات اليومية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم دون توقف.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ أنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية، والتأكّد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عيّنات الدم لفحصها مخبريا بالمختبر الحيواني بالميناء.

وبيَّن الغامدي؛ أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهرياً ومخبرياً، جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:37 AM

ميناء جدة.. فسح إرسالية 13 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا

بعد التأكد من سلامتها .. ضخ مستمر للمتطلبات اليومية بالأسواق رغم كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
17,351

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، عبر ميناء جدة الإسلامي، إرسالية على متنها ١٣ ألف رأس من الضأن قادمة من دولة إسبانيا.

ورغم الجائحة التي ضربت العالم بسبب فيروس كورونا، فإن الأسواق السعودية مازالت تستقبل ضخ كل المتطلبات اليومية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم دون توقف.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ أنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية، والتأكّد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عيّنات الدم لفحصها مخبريا بالمختبر الحيواني بالميناء.

وبيَّن الغامدي؛ أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهرياً ومخبرياً، جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

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