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فنانة كويتية تتعرض للسطو في تركيا

أحد اللصوص استولى على هاتفها

تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، وزوجها للسطو خلال زيارتهما إلى تركيا.

وقالت الفنانة الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، إنها سمعت صراخًا أثناء لعبها مع ابنتها، وعندما نظرت حولها قام أحد اللصوص باختطاف هاتفها المحمول من جيبها.

وأضافت أن السارقين فروا، وحاولت الشرطة تعقبهم دون جدوى.

وأكدت الفنانة أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة فطالبوها بالانتظار لحين انتهاء الإجراءات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في دول الخليج والوطن العربي قد دعوا إلى مقاطعة السياحة التركية، موضحين أن إسطنبول باتت غير آمنة للسفر.

ودشن رواد موقع "تويتر" وسمًا بعنوان "تركيا غير آمنة للسفر"، وصل إلى قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الأيام الماضية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فنانة كويتية تتعرض للسطو في تركيا
سبق

تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، وزوجها للسطو خلال زيارتهما إلى تركيا.

وقالت الفنانة الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، إنها سمعت صراخًا أثناء لعبها مع ابنتها، وعندما نظرت حولها قام أحد اللصوص باختطاف هاتفها المحمول من جيبها.

وأضافت أن السارقين فروا، وحاولت الشرطة تعقبهم دون جدوى.

وأكدت الفنانة أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة فطالبوها بالانتظار لحين انتهاء الإجراءات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في دول الخليج والوطن العربي قد دعوا إلى مقاطعة السياحة التركية، موضحين أن إسطنبول باتت غير آمنة للسفر.

ودشن رواد موقع "تويتر" وسمًا بعنوان "تركيا غير آمنة للسفر"، وصل إلى قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الأيام الماضية.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:17 PM

فنانة كويتية تتعرض للسطو في تركيا

أحد اللصوص استولى على هاتفها

A A A
حامد العلي - الدمام
1
609

تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، وزوجها للسطو خلال زيارتهما إلى تركيا.

وقالت الفنانة الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، إنها سمعت صراخًا أثناء لعبها مع ابنتها، وعندما نظرت حولها قام أحد اللصوص باختطاف هاتفها المحمول من جيبها.

وأضافت أن السارقين فروا، وحاولت الشرطة تعقبهم دون جدوى.

وأكدت الفنانة أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة فطالبوها بالانتظار لحين انتهاء الإجراءات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في دول الخليج والوطن العربي قد دعوا إلى مقاطعة السياحة التركية، موضحين أن إسطنبول باتت غير آمنة للسفر.

ودشن رواد موقع "تويتر" وسمًا بعنوان "تركيا غير آمنة للسفر"، وصل إلى قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الأيام الماضية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,700
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,535
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,463
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,351

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