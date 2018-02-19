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"ديربي عسير".. الإثارة تتجدَّد بين أبها وضمك في ختام جولة "يوم التأسيس"

فارق النقطتَيْن يُشعل مواجهة الاتفاق والطائي

تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين.

فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس - 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب.

فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه.

وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 - 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 - 22 نقطة).

ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.

جولة يوم التأسيس ضمك أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ديربي عسير".. الإثارة تتجدَّد بين أبها وضمك في ختام جولة "يوم التأسيس"
سبق

تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين.

فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس - 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب.

فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه.

وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 - 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 - 22 نقطة).

ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
12:48 AM

"ديربي عسير".. الإثارة تتجدَّد بين أبها وضمك في ختام جولة "يوم التأسيس"

فارق النقطتَيْن يُشعل مواجهة الاتفاق والطائي

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أحمد سرور - الرياض
0
913

تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين.

فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس - 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب.

فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه.

وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 - 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 - 22 نقطة).

ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.

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