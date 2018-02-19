تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين. فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس - 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب. فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه. وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 - 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 - 22 نقطة). ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.

"ديربي عسير".. الإثارة تتجدَّد بين أبها وضمك في ختام جولة "يوم التأسيس" أحمد سرور سبق 2022-02-19 تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين.



فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس - 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب.



فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه.



وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 - 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 - 22 نقطة).



ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 12:48 AM

"ديربي عسير".. الإثارة تتجدَّد بين أبها وضمك في ختام جولة "يوم التأسيس" فارق النقطتَيْن يُشعل مواجهة الاتفاق والطائي





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تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين.



فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس - 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب.



فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه.



وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 - 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 - 22 نقطة).



ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.