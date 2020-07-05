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متى يعود الشم والتذوق لمصاب كورونا؟.. دراسة تجيب

فقدان الحاستين قد يبدأ بعد الإصابة بساعات

فقدان حاستي الشم والتذوق من أشهر الأعراض التي يعاني منها مصابو فيروس كورونا، واللتين قد تعودان بسهولة بعد الشفاء والتعافي؛ ولكن هل يستمر فقدانهما وقتًا طويلًا؟

دراسة إيطالية ذكرت أن شخصًا من كل 10 أشخاص يفقدون حاستي الذوق والشم جراء إصابتهم بكوفيد-19 قد لا يستعيدهما لنحو شهر بعد تعافيه.

ويقول الأطباء: إن فقدان هاتين الحاستين، أو إحديهما، هو أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "جراحة الرأس والرقبة" الإيطالية إلى أنها شملت مراقبة 187 مصابًا بالفيروس لم يتم تنويمهم بالمستشفيات، وأكد 113 منهم أنهم فقدوا الإحساس بالطعم والرائحة، وقال واحد من كل 10 متعافين منهم إنه لم يستعد حاستيْه حتى بعد شهر من شفائه.

وذكرت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة البريطانية، أن فقدان الذوق والشم قد يبدأ بعد الإصابة بساعات. ويتعافى معظم هؤلاء المصابين تعافيًا تامًّا، دون أن تظهر عليهم أي أعراض أخرى؛ بل إن بعضهم قد لا يدرك أنه أصيب بفيروس كورونا الجديد.

ويعتقد الأطباء أن مثل هؤلاء المصابين يتمتعون بمناعة قوية تجعل أجسامهم قادرة على احتواء الفيروس في الأنف؛ وبالتالي منعه من النزول إلى الرئتين.

فيروس كورونا الجديد

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متى يعود الشم والتذوق لمصاب كورونا؟.. دراسة تجيب
سبق

فقدان حاستي الشم والتذوق من أشهر الأعراض التي يعاني منها مصابو فيروس كورونا، واللتين قد تعودان بسهولة بعد الشفاء والتعافي؛ ولكن هل يستمر فقدانهما وقتًا طويلًا؟

دراسة إيطالية ذكرت أن شخصًا من كل 10 أشخاص يفقدون حاستي الذوق والشم جراء إصابتهم بكوفيد-19 قد لا يستعيدهما لنحو شهر بعد تعافيه.

ويقول الأطباء: إن فقدان هاتين الحاستين، أو إحديهما، هو أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "جراحة الرأس والرقبة" الإيطالية إلى أنها شملت مراقبة 187 مصابًا بالفيروس لم يتم تنويمهم بالمستشفيات، وأكد 113 منهم أنهم فقدوا الإحساس بالطعم والرائحة، وقال واحد من كل 10 متعافين منهم إنه لم يستعد حاستيْه حتى بعد شهر من شفائه.

وذكرت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة البريطانية، أن فقدان الذوق والشم قد يبدأ بعد الإصابة بساعات. ويتعافى معظم هؤلاء المصابين تعافيًا تامًّا، دون أن تظهر عليهم أي أعراض أخرى؛ بل إن بعضهم قد لا يدرك أنه أصيب بفيروس كورونا الجديد.

ويعتقد الأطباء أن مثل هؤلاء المصابين يتمتعون بمناعة قوية تجعل أجسامهم قادرة على احتواء الفيروس في الأنف؛ وبالتالي منعه من النزول إلى الرئتين.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
12:14 PM

متى يعود الشم والتذوق لمصاب كورونا؟.. دراسة تجيب

فقدان الحاستين قد يبدأ بعد الإصابة بساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فقدان حاستي الشم والتذوق من أشهر الأعراض التي يعاني منها مصابو فيروس كورونا، واللتين قد تعودان بسهولة بعد الشفاء والتعافي؛ ولكن هل يستمر فقدانهما وقتًا طويلًا؟

دراسة إيطالية ذكرت أن شخصًا من كل 10 أشخاص يفقدون حاستي الذوق والشم جراء إصابتهم بكوفيد-19 قد لا يستعيدهما لنحو شهر بعد تعافيه.

ويقول الأطباء: إن فقدان هاتين الحاستين، أو إحديهما، هو أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "جراحة الرأس والرقبة" الإيطالية إلى أنها شملت مراقبة 187 مصابًا بالفيروس لم يتم تنويمهم بالمستشفيات، وأكد 113 منهم أنهم فقدوا الإحساس بالطعم والرائحة، وقال واحد من كل 10 متعافين منهم إنه لم يستعد حاستيْه حتى بعد شهر من شفائه.

وذكرت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة البريطانية، أن فقدان الذوق والشم قد يبدأ بعد الإصابة بساعات. ويتعافى معظم هؤلاء المصابين تعافيًا تامًّا، دون أن تظهر عليهم أي أعراض أخرى؛ بل إن بعضهم قد لا يدرك أنه أصيب بفيروس كورونا الجديد.

ويعتقد الأطباء أن مثل هؤلاء المصابين يتمتعون بمناعة قوية تجعل أجسامهم قادرة على احتواء الفيروس في الأنف؛ وبالتالي منعه من النزول إلى الرئتين.

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