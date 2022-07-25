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"الغامدي" يتفقد منافذ فرق الحج البيطرية في 8 نقاط بمكة المكرمة

اطلع على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة

تفقد مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب الصاعدي، مساء اليوم الأربعاء، نقاط منافذ فرق الحج البيطرية على منافذ العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، اطلع "الغامدي" على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة وتابع شرح العاملين بالمنفذ لكيفية دخول الإرساليات والكشف عن المواشي والملاحظات حول ذلك، وكان برفقتهما مدير قسم الثروة الحيوانية والمشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري.

وباشرت 8 فرق في منافذ العاصمة المقدسة أعمالها من يوم ١٣ من ذي القعدة الماضي ، وهي: (الكعكية – الشميسي القديم – الشرائع – النورية – الهدا -الحسينية – جعرانة- البهيتة) بالإضافة إلى فرق المكاتب في كلٍ من ( جدة - الجموم - الليث).

وأكد "الغامدي" ضرورة تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين، شاكرًا جهودهم في تقديم أرقى الخدمات البيطرية والوقائية في المنافذ وفي العاصمة والمشاعر المقدسة، محتسبين أجرهم عند الله سبحانه وتعالى.

وشدد الغامدي على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن.

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"الغامدي" يتفقد منافذ فرق الحج البيطرية في 8 نقاط بمكة المكرمة
سبق

تفقد مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب الصاعدي، مساء اليوم الأربعاء، نقاط منافذ فرق الحج البيطرية على منافذ العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، اطلع "الغامدي" على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة وتابع شرح العاملين بالمنفذ لكيفية دخول الإرساليات والكشف عن المواشي والملاحظات حول ذلك، وكان برفقتهما مدير قسم الثروة الحيوانية والمشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري.

وباشرت 8 فرق في منافذ العاصمة المقدسة أعمالها من يوم ١٣ من ذي القعدة الماضي ، وهي: (الكعكية – الشميسي القديم – الشرائع – النورية – الهدا -الحسينية – جعرانة- البهيتة) بالإضافة إلى فرق المكاتب في كلٍ من ( جدة - الجموم - الليث).

وأكد "الغامدي" ضرورة تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين، شاكرًا جهودهم في تقديم أرقى الخدمات البيطرية والوقائية في المنافذ وفي العاصمة والمشاعر المقدسة، محتسبين أجرهم عند الله سبحانه وتعالى.

وشدد الغامدي على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
10:56 PM

"الغامدي" يتفقد منافذ فرق الحج البيطرية في 8 نقاط بمكة المكرمة

اطلع على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,875

تفقد مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب الصاعدي، مساء اليوم الأربعاء، نقاط منافذ فرق الحج البيطرية على منافذ العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، اطلع "الغامدي" على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة وتابع شرح العاملين بالمنفذ لكيفية دخول الإرساليات والكشف عن المواشي والملاحظات حول ذلك، وكان برفقتهما مدير قسم الثروة الحيوانية والمشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري.

وباشرت 8 فرق في منافذ العاصمة المقدسة أعمالها من يوم ١٣ من ذي القعدة الماضي ، وهي: (الكعكية – الشميسي القديم – الشرائع – النورية – الهدا -الحسينية – جعرانة- البهيتة) بالإضافة إلى فرق المكاتب في كلٍ من ( جدة - الجموم - الليث).

وأكد "الغامدي" ضرورة تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين، شاكرًا جهودهم في تقديم أرقى الخدمات البيطرية والوقائية في المنافذ وفي العاصمة والمشاعر المقدسة، محتسبين أجرهم عند الله سبحانه وتعالى.

وشدد الغامدي على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن.

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