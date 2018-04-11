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"كورونا" يعزل مدينة شمالي لبنان وفحوصات لنحو 500 شخص

إجراءات استثنائية مشدّدة بعد تزايد انتشار الفيروس بالمدينة مؤخرًا

بدأ صباح السبت، تنفيذ قرار عزل مدينة بشري شمالي لبنان، من قبل المجلس البلدي وقوات الأمن، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتّخذ المجلس البلدي قرارًا بمنع الدخول والخروج إلى المدينة، فيما سيتم اليوم إجراء فحوص كورونا لنحو 500 شخص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها.

وسجّلت بشري تزايدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية؛ مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بعزلها كليًّا عن محيطها، بالتعاون مع أجهزة الأمن.

ووفق "روسيا اليوم" تنفّذ في منطقة بشري في لبنان إجراءاتٌ استثنائية مشددة؛ حيث طُلب من كل سكانها البقاء في منازلهم، وتُجري السلطات فحوصات "كوفيد 19" على نطاق واسع لاكتشاف حجم الإصابات ومعالجتها بشكل سريع.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يعزل مدينة شمالي لبنان وفحوصات لنحو 500 شخص
سبق

بدأ صباح السبت، تنفيذ قرار عزل مدينة بشري شمالي لبنان، من قبل المجلس البلدي وقوات الأمن، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتّخذ المجلس البلدي قرارًا بمنع الدخول والخروج إلى المدينة، فيما سيتم اليوم إجراء فحوص كورونا لنحو 500 شخص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها.

وسجّلت بشري تزايدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية؛ مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بعزلها كليًّا عن محيطها، بالتعاون مع أجهزة الأمن.

ووفق "روسيا اليوم" تنفّذ في منطقة بشري في لبنان إجراءاتٌ استثنائية مشددة؛ حيث طُلب من كل سكانها البقاء في منازلهم، وتُجري السلطات فحوصات "كوفيد 19" على نطاق واسع لاكتشاف حجم الإصابات ومعالجتها بشكل سريع.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:09 AM

"كورونا" يعزل مدينة شمالي لبنان وفحوصات لنحو 500 شخص

إجراءات استثنائية مشدّدة بعد تزايد انتشار الفيروس بالمدينة مؤخرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ صباح السبت، تنفيذ قرار عزل مدينة بشري شمالي لبنان، من قبل المجلس البلدي وقوات الأمن، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتّخذ المجلس البلدي قرارًا بمنع الدخول والخروج إلى المدينة، فيما سيتم اليوم إجراء فحوص كورونا لنحو 500 شخص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها.

وسجّلت بشري تزايدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية؛ مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بعزلها كليًّا عن محيطها، بالتعاون مع أجهزة الأمن.

ووفق "روسيا اليوم" تنفّذ في منطقة بشري في لبنان إجراءاتٌ استثنائية مشددة؛ حيث طُلب من كل سكانها البقاء في منازلهم، وتُجري السلطات فحوصات "كوفيد 19" على نطاق واسع لاكتشاف حجم الإصابات ومعالجتها بشكل سريع.

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