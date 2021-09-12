"رئيس جامعة المؤسس" يدشن خدمة التنقل بواسطة الدراجات الكهربائية "سكوتر"

بهدف استحداث خدمات جديدة للطلبة تتوافق مع التطور التقني

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خدمة النقل الداخلي بين العمادات والكليات والفصول الدراسية بواسطة الدراجات الكهربائية "سكوتر" للطلاب والمنسوبين اليوم بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

واستمع اليوبي إلى شرح مفصل عن الخدمة من وكيل الإسكان والتغذية بالعمادة الدكتور علاء بن رشاد سندي، وتشرف على الخدمة إدارة النقل بوكالة الإسكان والتغذية بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة، حيث تم إنشاء ممرات الكترونية ومواقف خاصة للدراجات في جميع المباني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المشروع والذي يعد من وسائل النقل الحديثة يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات والمنسوبين وتسهيل عملية تنقلهم بين العمادات والكليات والفصول الدراسية، حيث تم وضع معايير وأنظمة تسهل من حركتها وتوفر أعلى مستويات السلامة بالإضافة إلى تخصيص مسارات إلكترونية ومواقف خاصة عند كل مبنى داخل الحرم الجامعي.

وأفاد القحطاني بأن العمادة تسعى إلى استحداث خدمات جديدة للطلبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع التطور التقني، وتوفر وسائل مبتكرة تترجم الأهداف المرسومة، بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.