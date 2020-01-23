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بإجماع كل قضاتها.."العدل الدولية" تلزم بورما بحماية الروهينجا

حذرت من أن أفرادها لا زالوا عرضة لخطر الإبادة

أمرت محكمة العدل الدولية بورما، اليوم (الخميس) باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية.

وفي نصر لجامبيا التي رفعت القضية متهمة بورما بالإبادة، أيدت المحكمة التي تضم 17 قاضيًا بالإجماع فرض إجراءات على بورما تلزمها بحماية أي أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة، وفقًا لـ"رويترز".

وحذرت المحكمة من أن الروهينجا ما زالوا عرضة لخطر الإبادة الجماعية، وأمرت بورما برفع تقرير في غضون أربعة أشهر بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للقرار.

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بإجماع كل قضاتها.."العدل الدولية" تلزم بورما بحماية الروهينجا
سبق

أمرت محكمة العدل الدولية بورما، اليوم (الخميس) باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية.

وفي نصر لجامبيا التي رفعت القضية متهمة بورما بالإبادة، أيدت المحكمة التي تضم 17 قاضيًا بالإجماع فرض إجراءات على بورما تلزمها بحماية أي أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة، وفقًا لـ"رويترز".

وحذرت المحكمة من أن الروهينجا ما زالوا عرضة لخطر الإبادة الجماعية، وأمرت بورما برفع تقرير في غضون أربعة أشهر بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للقرار.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:21 PM

بإجماع كل قضاتها.."العدل الدولية" تلزم بورما بحماية الروهينجا

حذرت من أن أفرادها لا زالوا عرضة لخطر الإبادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,036

أمرت محكمة العدل الدولية بورما، اليوم (الخميس) باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية.

وفي نصر لجامبيا التي رفعت القضية متهمة بورما بالإبادة، أيدت المحكمة التي تضم 17 قاضيًا بالإجماع فرض إجراءات على بورما تلزمها بحماية أي أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة، وفقًا لـ"رويترز".

وحذرت المحكمة من أن الروهينجا ما زالوا عرضة لخطر الإبادة الجماعية، وأمرت بورما برفع تقرير في غضون أربعة أشهر بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للقرار.

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