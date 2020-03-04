"دهانات الجزيرة" تفتتح 6 معارض جديدة في "الرياض وتبوك والشرقية"

تسهيلاً على العملاء وتلبية لحاجاتهم من مختلف أنواع منتجات الشركة

افتتحت "دهانات الجزيرة"؛ عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (6) معارض جديدة في مناطق: الرياض وتبوك والشرقية خلال الآونة الأخيرة, فقد شهد شارع الظهران الذي يضم أحد أقدم وأهم أسواق مواد البناء بمدينة الرياض، وشارع طيبة بحي ظهرة لبن في العاصمة، وطريق الملك عبدالعزيز بمدينة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض, وحي التعاون بمدينة تبوك، وحي الخزامى بمدينة الخُبر، ودوّار المرور شرق مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية، افتتاح المعارض الستة، والمعرض الأخير بإدارة وكيل الشركة المعتمد مؤسسة العمران التجارية، فيما معرض حي التعاون بمدينة تبوك بإدارة وكيل الشركة المعتمد مؤسسة بندر بن شوخان.

تتخذ هذه المعارض مواقع متميّزة تسهيلاً لوصول العملاء إليها، وتلبية لحاجاتهم من مختلف أنواع منتجات الشركة من الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية ودهانات الحماية ودهانات الأخشاب والدهانات المسؤولة بيئياً والدهانات المقاومة للحريق ودهانات الطرق ودهانات الأرضيات والعوازل والمنتجات الإسمنتية الجاهزة وغيرها.

وتأتي هذه الخطوات وفقاً لإستراتيجية الشركة في اعتبار العميل محور الاهتمام، وأنه يستحق أرقى الخدمات وتوفير وقته وجهده, فضلاً عن نظرتها في التوسّع والتطوير خدمةً لتطلعات عملائها وتعزيزاً لولائهم من ناحية, ولزيادة الطلب على منتجاتها من ناحية أخرى.

وأعرب عبد الله بن سعود الرميح؛ الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، عن سروره بافتتاح المعارض الستة، لافتاً إلى أنه مؤشر لاستمرار نمو أعمال الشركة وزيادة نشاطها وترسيخ روابط علاقتها بالعملاء, مؤكّداً في الوقت نفسه مواصلة توسيع شبكة معارض الشركة وتحديث قنوات البيع التي تحتاج إلى التجديد وتوزيعها في مواقع مميزة بمختلف مدن المملكة، فيما يساعد العملاء على اختيار الدهانات والألوان التي تناسب أذواقهم.

ومن اللافت للنظر في معارض "دهانات الجزيرة" وجود انسجام لوني بين المنتجات والأثاث كنماذج ملهمة تساعد الزائر على تحديد معالم البيت العصري, وتحتوي المعارض على الكثير من عيّنات المنتجات, إضافة إلى نماذج تجسّد تلك المنتجات عالية الجودة وفائقة الجمال بما فيها أحدث منتجات باقتها الديكورية الفخمة, مثل "كوريوم" و"تورمالين"، وآخر حلولها الإنشائية وتقنيّاتها الحديثة والمبتكرة, مثل "نوتس" طلاء تدوين الأفكار وتسجيلها على الجدران، الذي هو أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود، و"ماجنتيك" الطلاء الذي يتمتّع بتقنية المغنطة؛ ما يجعل الجدار قابلاً للصق أي جسم ممغنط عليه، ليتمكن المستهلك من تثبيت ذكرياته وأولوياته.

تجدر الإشارة إلى أن معارض "دهانات الجزيرة" تأخذ طابعاً فريداً من نوعه لتصميمها الراقي فائق الجاذبية, وتقدّم الشركة من خلالها خدمات متميزة ملبية لرغبات العملاء من أنظمة الطلاء والألوان الجاهزة والمعدّة بوساطة آلات التلوين ذات التقنيات المتطورة عالمياً, بما يتلاءم مع ديكورات وأثاث المنزل العصري وصالات الاستقبال والمجالس الراقية والمطاعم والفنادق والمكاتب وغيرها.