النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر 5 مستويات صحية.. الحكومة الأردنية تمنح النشاط الرياضي الضوء الأخضر

ينطلق السبت المقبل بدون جمهور

قرّرت الحكومة الأردنية، الخميس، استئناف النشاط الرياضي، اعتبارًا من السبت المقبل 6 يونيو الجاري، بعد توقّف لقرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وجاء إعلان الحكومة الأردنية، على لسان أمجد العضايلة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي، وعبر 5 مستويات صحية.

ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن دون جمهور.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
عبر 5 مستويات صحية.. الحكومة الأردنية تمنح النشاط الرياضي الضوء الأخضر
سبق

قرّرت الحكومة الأردنية، الخميس، استئناف النشاط الرياضي، اعتبارًا من السبت المقبل 6 يونيو الجاري، بعد توقّف لقرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وجاء إعلان الحكومة الأردنية، على لسان أمجد العضايلة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي، وعبر 5 مستويات صحية.

ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن دون جمهور.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
07:21 PM

عبر 5 مستويات صحية.. الحكومة الأردنية تمنح النشاط الرياضي الضوء الأخضر

ينطلق السبت المقبل بدون جمهور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
722

قرّرت الحكومة الأردنية، الخميس، استئناف النشاط الرياضي، اعتبارًا من السبت المقبل 6 يونيو الجاري، بعد توقّف لقرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وجاء إعلان الحكومة الأردنية، على لسان أمجد العضايلة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي، وعبر 5 مستويات صحية.

ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن دون جمهور.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة