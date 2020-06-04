عبر 5 مستويات صحية.. الحكومة الأردنية تمنح النشاط الرياضي الضوء الأخضر
ينطلق السبت المقبل بدون جمهور
قرّرت الحكومة الأردنية، الخميس، استئناف النشاط الرياضي، اعتبارًا من السبت المقبل 6 يونيو الجاري، بعد توقّف لقرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وجاء إعلان الحكومة الأردنية، على لسان أمجد العضايلة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي، وعبر 5 مستويات صحية.
ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن دون جمهور.
عبر 5 مستويات صحية.. الحكومة الأردنية تمنح النشاط الرياضي الضوء الأخضر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-04
قرّرت الحكومة الأردنية، الخميس، استئناف النشاط الرياضي، اعتبارًا من السبت المقبل 6 يونيو الجاري، بعد توقّف لقرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وجاء إعلان الحكومة الأردنية، على لسان أمجد العضايلة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي، وعبر 5 مستويات صحية.
ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن دون جمهور.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
07:21 PM
عبر 5 مستويات صحية.. الحكومة الأردنية تمنح النشاط الرياضي الضوء الأخضر
قرّرت الحكومة الأردنية، الخميس، استئناف النشاط الرياضي، اعتبارًا من السبت المقبل 6 يونيو الجاري، بعد توقّف لقرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وجاء إعلان الحكومة الأردنية، على لسان أمجد العضايلة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي، وعبر 5 مستويات صحية.
ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن دون جمهور.