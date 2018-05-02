مفاجأة.. "أكور" العالمية تفوز بالسباق وتستحوذ على فنادق "موفنبيك" بعد عرضها للبيع

اتفقت شركة المملكة القابضة السعودية، التابعة للأمير الوليد بن طلال، وشركاؤها، على بيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" إلى شركة "أكور" للفنادق.

وقالت المملكة القابضة وفق وكالة "رويترز": من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من 2018، وتملك المملكة القابضة حصة تبلغ 5.7% في "أكور".

كانت "أكور" قد أعلنت في وقت سابق، أنها اتفقت على شراء منافستها "موفنبيك" مقابل 560 مليون فرنك سويسري (567 مليون دولار)، في صفقة تقول "أكور" إنها ستعزز أرباحها، وتعد أحدث مؤشر على استراتيجية الاستحواذات الطموحة التي تنتهجها المجموعة الفرنسية.

تأسست فنادق ومنتجعات "موفنبيك" بسويسرا في 1973، ولها 84 فندقاً في 27 دولة مع حضور قوي في أوروبا والشرق الأوسط.