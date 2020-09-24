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"الراجحي الخيرية" توقِّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي

تهدف لتعزيز مساهمة القطاع الخيري بالتنمية الصحية وفق رؤية 2030

قامت مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بتوقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي؛ وذلك لتمويل حزمة مبادرات وبرامج في المجال الصحي. وقد مثل الصندوق في هذه الاتفاقية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثل المؤسسة رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله الراجحي.

وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخيري في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030، بناء على المبادرات والبرامج والمشاريع الصحية المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي.

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"الراجحي الخيرية" توقِّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي
سبق

قامت مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بتوقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي؛ وذلك لتمويل حزمة مبادرات وبرامج في المجال الصحي. وقد مثل الصندوق في هذه الاتفاقية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثل المؤسسة رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله الراجحي.

وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخيري في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030، بناء على المبادرات والبرامج والمشاريع الصحية المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:01 AM

"الراجحي الخيرية" توقِّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي

تهدف لتعزيز مساهمة القطاع الخيري بالتنمية الصحية وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بتوقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي؛ وذلك لتمويل حزمة مبادرات وبرامج في المجال الصحي. وقد مثل الصندوق في هذه الاتفاقية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثل المؤسسة رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله الراجحي.

وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخيري في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030، بناء على المبادرات والبرامج والمشاريع الصحية المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي.

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