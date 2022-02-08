النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمرو" يلتقي مدير الحماية التونسي لتفعيل التعاون بمجال الدفاع المدني

تناول اللقاء بحث تبادل الخبرات في مجالات التدريب وإدارة الأزمات

التقى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مقر المديرية العامة للدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، بمدير الديوان الوطني والحماية المدنية بالجمهورية التونسية العميد عبدالصمد بن صالح بنجدو، والوفد المرافق معه.

وتفصيلًا: تناول اللقاء بحث عدد من الجوانب؛ من أهمها عقد الاجتماع الأول للجنة السعودية التونسية المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي المملكة والجمهورية التونسية، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية وإدارة الأزمات.

وأعرب الفريق "العمرو" خلال اللقاء عن ترحيبه بالجانب التونسي، مثمنًا الجهود المبذولة من الأشقاء التونسيين في تفعيل مذكرة التفاهم؛ مما سيعزز تبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمرو" يلتقي مدير الحماية التونسي لتفعيل التعاون بمجال الدفاع المدني
سبق

التقى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مقر المديرية العامة للدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، بمدير الديوان الوطني والحماية المدنية بالجمهورية التونسية العميد عبدالصمد بن صالح بنجدو، والوفد المرافق معه.

وتفصيلًا: تناول اللقاء بحث عدد من الجوانب؛ من أهمها عقد الاجتماع الأول للجنة السعودية التونسية المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي المملكة والجمهورية التونسية، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية وإدارة الأزمات.

وأعرب الفريق "العمرو" خلال اللقاء عن ترحيبه بالجانب التونسي، مثمنًا الجهود المبذولة من الأشقاء التونسيين في تفعيل مذكرة التفاهم؛ مما سيعزز تبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني بين البلدين.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:35 PM

"العمرو" يلتقي مدير الحماية التونسي لتفعيل التعاون بمجال الدفاع المدني

تناول اللقاء بحث تبادل الخبرات في مجالات التدريب وإدارة الأزمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
174

التقى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مقر المديرية العامة للدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، بمدير الديوان الوطني والحماية المدنية بالجمهورية التونسية العميد عبدالصمد بن صالح بنجدو، والوفد المرافق معه.

وتفصيلًا: تناول اللقاء بحث عدد من الجوانب؛ من أهمها عقد الاجتماع الأول للجنة السعودية التونسية المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي المملكة والجمهورية التونسية، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية وإدارة الأزمات.

وأعرب الفريق "العمرو" خلال اللقاء عن ترحيبه بالجانب التونسي، مثمنًا الجهود المبذولة من الأشقاء التونسيين في تفعيل مذكرة التفاهم؛ مما سيعزز تبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة