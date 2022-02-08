"العمرو" يلتقي مدير الحماية التونسي لتفعيل التعاون بمجال الدفاع المدني

تناول اللقاء بحث تبادل الخبرات في مجالات التدريب وإدارة الأزمات

التقى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مقر المديرية العامة للدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، بمدير الديوان الوطني والحماية المدنية بالجمهورية التونسية العميد عبدالصمد بن صالح بنجدو، والوفد المرافق معه.

وتفصيلًا: تناول اللقاء بحث عدد من الجوانب؛ من أهمها عقد الاجتماع الأول للجنة السعودية التونسية المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي المملكة والجمهورية التونسية، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية وإدارة الأزمات.

وأعرب الفريق "العمرو" خلال اللقاء عن ترحيبه بالجانب التونسي، مثمنًا الجهود المبذولة من الأشقاء التونسيين في تفعيل مذكرة التفاهم؛ مما سيعزز تبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني بين البلدين.