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لحماية السكان.. أمانة الرياض: تعقيم أكثر من 17 ألف موقع

نفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧

عقمت بلديات أمانة الرياض ١٧,٧٣١ موقعاً، ونفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية وذلك في اطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في تويتر :بلديات منطقة الرياض تكافح كورونا بحملات التطهير المكثفة والجولات الرقابية المشددة.. وتعقم ١٧,٧٣١ موقعاً، وتنفذ أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، في إطار خطة عمل متكاملة لحماية السكان من أي عدوى.

أمانة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لحماية السكان.. أمانة الرياض: تعقيم أكثر من 17 ألف موقع
سبق

عقمت بلديات أمانة الرياض ١٧,٧٣١ موقعاً، ونفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية وذلك في اطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في تويتر :بلديات منطقة الرياض تكافح كورونا بحملات التطهير المكثفة والجولات الرقابية المشددة.. وتعقم ١٧,٧٣١ موقعاً، وتنفذ أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، في إطار خطة عمل متكاملة لحماية السكان من أي عدوى.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:16 PM

لحماية السكان.. أمانة الرياض: تعقيم أكثر من 17 ألف موقع

نفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقمت بلديات أمانة الرياض ١٧,٧٣١ موقعاً، ونفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية وذلك في اطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في تويتر :بلديات منطقة الرياض تكافح كورونا بحملات التطهير المكثفة والجولات الرقابية المشددة.. وتعقم ١٧,٧٣١ موقعاً، وتنفذ أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، في إطار خطة عمل متكاملة لحماية السكان من أي عدوى.

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