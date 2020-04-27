عقمت بلديات أمانة الرياض ١٧,٧٣١ موقعاً، ونفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية وذلك في اطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في تويتر :بلديات منطقة الرياض تكافح كورونا بحملات التطهير المكثفة والجولات الرقابية المشددة.. وتعقم ١٧,٧٣١ موقعاً، وتنفذ أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، في إطار خطة عمل متكاملة لحماية السكان من أي عدوى.
لحماية السكان.. أمانة الرياض: تعقيم أكثر من 17 ألف موقع
نفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧
عقمت بلديات أمانة الرياض ١٧,٧٣١ موقعاً، ونفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية وذلك في اطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في تويتر :بلديات منطقة الرياض تكافح كورونا بحملات التطهير المكثفة والجولات الرقابية المشددة.. وتعقم ١٧,٧٣١ موقعاً، وتنفذ أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، في إطار خطة عمل متكاملة لحماية السكان من أي عدوى.
عقمت بلديات أمانة الرياض ١٧,٧٣١ موقعاً، ونفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية وذلك في اطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
لحماية السكان.. أمانة الرياض: تعقيم أكثر من 17 ألف موقع
نفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧
عقمت بلديات أمانة الرياض ١٧,٧٣١ موقعاً، ونفذت أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية وذلك في اطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في تويتر :بلديات منطقة الرياض تكافح كورونا بحملات التطهير المكثفة والجولات الرقابية المشددة.. وتعقم ١٧,٧٣١ موقعاً، وتنفذ أكثر من ٥ آلاف جولة للإصحاح البيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، في إطار خطة عمل متكاملة لحماية السكان من أي عدوى.