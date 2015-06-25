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"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

قالت: اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع .. الجائحة لا تزال قائمة

أوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

و أعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1255) حالة مؤكدة وتعافي (1247) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11322) حالة، منها (1451) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (479390) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (460338) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7730) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (91021) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
سبق

أوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

و أعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1255) حالة مؤكدة وتعافي (1247) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11322) حالة، منها (1451) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (479390) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (460338) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7730) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (91021) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:46 PM

"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

قالت: اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع .. الجائحة لا تزال قائمة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,484

أوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

و أعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1255) حالة مؤكدة وتعافي (1247) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11322) حالة، منها (1451) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (479390) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (460338) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7730) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (91021) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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