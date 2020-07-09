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"الزكاة" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو

في موعد أقصاه 15 يوليو الجاري.. تجنباً لفرض غرامة التخلف عن المدة المحددة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، وذلك بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة السلع الانتقائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، وذلك بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
03:49 PM

"الزكاة" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو

في موعد أقصاه 15 يوليو الجاري.. تجنباً لفرض غرامة التخلف عن المدة المحددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، وذلك بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.

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