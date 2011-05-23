"نصاب سناب شات".. خدع 30 فتاة بالكويت بوعد الزواج واستولى منهن على مليون دولار

كان يستأجر سيارات فارهة ويستغل شققاً ومنازل فاخرة تعود لأصحابه يقنع ضحاياه بأنه ثري

أفادت تقارير إخبارية، الأحد، بأن السلطات المختصة في الكويت أحالت رجلاً إلى القضاء بعد أن استولى على مبالغ كبيرة من عشرات الفتيات اللاتي كان قد وعدهن بالزواج.

وذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية أن الإدارة العامة للتحقيقات أحالت مواطنا إلى السجن المركزي بعد أن استولى على مبالغ تقدر بنحو 300 ألف دينار كويتي (مليون دولار تقريبا) استولى عليها عن طريق الاحتيال على 30 فتاة كان قد قدم لهن وعودا بالارتباط بهن.

وكانت السلطات قد أعلنت القبض على المحتال من يومين، وتداولت الصحف قصته تحت مسمى "نصاب سناب شات"، في إشارة لتطبيق التواصل الاجتماعي المفضل لدى المحتال للإيقاع بضحاياه.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن المتهم كان يقنع ضحاياه من النساء بأنه شخصية مهمة جدا وصاحب نفوذ، مفصحا عن رغبته بالزواج من الضحية مقابل أن تساعده بمبلغ من المال والدخول في نوع الشراكة التجارية معه، ليتوارى بعدها عن الأنظار.

وكانت آخر ضحايا المتهم، بحسب التحقيقات، فتاة سلبها المتهم مبلغ 52 ألف دينار بعد أن تعرف إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مصدر أمني للصحيفة أن ذلك المحتال أنكر في البداية الاتهامات الموجهة إليه من تلك الفتاة، غير أن مواجهته بالبلاغات المقدمة بحقه من نساء آخريات جعله يقر بذنبه.

ولفت المصدر إلى أن ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته أو عمره، كان يعمد إلى استئجار سيارات فارهة، واستغلال شقق ومنازل فاخرة تعود لأصحابه بغرض إقناع ضحاياه بأنه ثري ومن أصحاب النفوذ.

وقالت إحدى الضحايا، إن المتهم استطاع أن يحتال عليها بعد أن وعدها بالزواج، مشيرة إلى أنه كان يتعمد أن يظهر لها أنه يعيش حياة باذخة من خلال السيارات الفارهة التي يأتي بها لمقابلتها واصطحابها إلى فيلا فاخرة ادعى ملكيتها.

وتابعت: "أخبرني أنه يمتلك شركة عقارية وعرض علي الاستثمار فيها عن طريق شراء شقة، وبذلك استطاع أن يحصل على جميع مدخراتي في المصرف والبالغة 52 ألف دينار".

ونوهت الضحية إلى أنها كشفت خديعة "زوج المستقبل" بعد أن حظرها المتهم من قائمة التواصل معه في جميع منصات التواصل الاجتماعي.