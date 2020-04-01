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نجران.. 1269 جولة لمراقبة وفرة السلع والمخزون ومباشرة 333 بلاغًا

استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية

نفّذت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، 1269 جولةً تفتيشية بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 333 بلاغًا وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة، جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران، مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومنافذ البيع، ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية، وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. 1269 جولة لمراقبة وفرة السلع والمخزون ومباشرة 333 بلاغًا
سبق

نفّذت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، 1269 جولةً تفتيشية بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 333 بلاغًا وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة، جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران، مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومنافذ البيع، ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية، وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:19 PM

نجران.. 1269 جولة لمراقبة وفرة السلع والمخزون ومباشرة 333 بلاغًا

استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، 1269 جولةً تفتيشية بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 333 بلاغًا وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة، جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران، مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومنافذ البيع، ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية، وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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