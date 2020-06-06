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أمانة المدينة تصدر 525 إشعاراً لمنشآت تجارية مخالفة

نفّذت 2367 جولة رقابية وسحبت 426 عيّنة غذائية

نفّذت أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها، مطلع الأسبوع الماضي، 2367 جولة رقابية تم خلالها الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في تحرير 525 مخالفة وإشعاراً لمنشآت تجارية وإغلاق 123 منشأة مخالفة و49 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية في المراكز التجارية وتم سحب 426 عيّنة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك بينما تواصل أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها جهودها في التعقيم والإصحاح البيئي ومضاعفة جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، التي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الشأن.

وكثّفت الأمانة جولات النظافة وأتمت الفرق الميدانية 426 جولة بمشاركة 3697 فرداً و368 آلية ومعدة من معدات النظافة تم خلالها رفع 10336 طناً من المخلفات المنزلية وإزالة 9079 متراً مكعباً من الأنقاض، فيما نفّذت الفرق الميدانية بعمليات الإصحاح البيئي 43 جولة إصحاح تم خلالها تطهير وتعقيم 108 مواقع و8425 آلية ومعدة استخدمت خلالها 18370 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة المدينة المنوّرة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتخطي هذه الجائحة، وتهيب بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.

أمانة المدينة

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أمانة المدينة تصدر 525 إشعاراً لمنشآت تجارية مخالفة
سبق

نفّذت أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها، مطلع الأسبوع الماضي، 2367 جولة رقابية تم خلالها الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في تحرير 525 مخالفة وإشعاراً لمنشآت تجارية وإغلاق 123 منشأة مخالفة و49 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية في المراكز التجارية وتم سحب 426 عيّنة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك بينما تواصل أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها جهودها في التعقيم والإصحاح البيئي ومضاعفة جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، التي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الشأن.

وكثّفت الأمانة جولات النظافة وأتمت الفرق الميدانية 426 جولة بمشاركة 3697 فرداً و368 آلية ومعدة من معدات النظافة تم خلالها رفع 10336 طناً من المخلفات المنزلية وإزالة 9079 متراً مكعباً من الأنقاض، فيما نفّذت الفرق الميدانية بعمليات الإصحاح البيئي 43 جولة إصحاح تم خلالها تطهير وتعقيم 108 مواقع و8425 آلية ومعدة استخدمت خلالها 18370 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة المدينة المنوّرة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتخطي هذه الجائحة، وتهيب بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
01:43 PM

أمانة المدينة تصدر 525 إشعاراً لمنشآت تجارية مخالفة

نفّذت 2367 جولة رقابية وسحبت 426 عيّنة غذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها، مطلع الأسبوع الماضي، 2367 جولة رقابية تم خلالها الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في تحرير 525 مخالفة وإشعاراً لمنشآت تجارية وإغلاق 123 منشأة مخالفة و49 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية في المراكز التجارية وتم سحب 426 عيّنة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك بينما تواصل أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها جهودها في التعقيم والإصحاح البيئي ومضاعفة جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، التي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الشأن.

وكثّفت الأمانة جولات النظافة وأتمت الفرق الميدانية 426 جولة بمشاركة 3697 فرداً و368 آلية ومعدة من معدات النظافة تم خلالها رفع 10336 طناً من المخلفات المنزلية وإزالة 9079 متراً مكعباً من الأنقاض، فيما نفّذت الفرق الميدانية بعمليات الإصحاح البيئي 43 جولة إصحاح تم خلالها تطهير وتعقيم 108 مواقع و8425 آلية ومعدة استخدمت خلالها 18370 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة المدينة المنوّرة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتخطي هذه الجائحة، وتهيب بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.

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