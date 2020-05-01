متحدث "الصحة" لـ "سبق": طريقة أخذ عيّنة فحص فيروس كورونا "آمنة وسهلة وغير مؤلمة"

الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن طريقة أخذ عينة فحص ⁧‫فيروس كورونا من الأنف⁩ آمنة وميسرة وسهلة وغير مؤلمة.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم: "الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات؛ لأنها تستخدم منذ فترات طويلة وليست مخصّصة فقط لفيروس كورونا".

وأضاف: "الطريقة آمنة وليس لها أي مخاطر أو آثار جانبية، وليست مؤلمة، فقط قد يشعر الشخص ببعض الانزعاج البسيط، مثل الرغبة في العطاس وتزول مباشرة.