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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

متحدث "الصحة" لـ "سبق": طريقة أخذ عيّنة فحص فيروس كورونا "آمنة وسهلة وغير مؤلمة"

الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن طريقة أخذ عينة فحص ⁧‫فيروس كورونا من الأنف⁩ آمنة وميسرة وسهلة وغير مؤلمة.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم: "الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات؛ لأنها تستخدم منذ فترات طويلة وليست مخصّصة فقط لفيروس كورونا".

وأضاف: "الطريقة آمنة وليس لها أي مخاطر أو آثار جانبية، وليست مؤلمة، فقط قد يشعر الشخص ببعض الانزعاج البسيط، مثل الرغبة في العطاس وتزول مباشرة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" لـ "سبق": طريقة أخذ عيّنة فحص فيروس كورونا "آمنة وسهلة وغير مؤلمة"
سبق

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن طريقة أخذ عينة فحص ⁧‫فيروس كورونا من الأنف⁩ آمنة وميسرة وسهلة وغير مؤلمة.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم: "الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات؛ لأنها تستخدم منذ فترات طويلة وليست مخصّصة فقط لفيروس كورونا".

وأضاف: "الطريقة آمنة وليس لها أي مخاطر أو آثار جانبية، وليست مؤلمة، فقط قد يشعر الشخص ببعض الانزعاج البسيط، مثل الرغبة في العطاس وتزول مباشرة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:00 PM
اخر تعديل
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
07:33 PM

متحدث "الصحة" لـ "سبق": طريقة أخذ عيّنة فحص فيروس كورونا "آمنة وسهلة وغير مؤلمة"

الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
21,554

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن طريقة أخذ عينة فحص ⁧‫فيروس كورونا من الأنف⁩ آمنة وميسرة وسهلة وغير مؤلمة.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم: "الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات؛ لأنها تستخدم منذ فترات طويلة وليست مخصّصة فقط لفيروس كورونا".

وأضاف: "الطريقة آمنة وليس لها أي مخاطر أو آثار جانبية، وليست مؤلمة، فقط قد يشعر الشخص ببعض الانزعاج البسيط، مثل الرغبة في العطاس وتزول مباشرة.

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