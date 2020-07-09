النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تعاقب مسؤولين صينيين لانتهاكاتهم بحق أقلية الأويغور المسلمة

بينهم سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، وطالبت بوقف الانتهاكات المروّعة، التي يتعرّض لها الأويغور وغيرهم من المسلمين من أبناء الشعوب التركية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن ثلاثة مسؤولين صينيين سيحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بينما سيتم تجميد جميع الأصول التي يملكها المسؤولون المستهدفون في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة اتّخذت الخطوة كرد على الانتهاكات المروّعة والممنهجة، في الإقليم الواقع في غرب البلاد، والتي تشمل العمالة القسرية وعمليات اعتقال واسعة النطاق وتحديد نسل قسري.

وشدد "بومبيو" على أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما يرتكب الحزب الشيوعي الصيني انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات أخرى في شينجيانغ.

وشملت العقوبات مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ زانغ مينغشان، والقيادي الشيوعي الرفيع السابق في المنطقة تشو هايلان، وسكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو الذي يعد مهندس سياسات بكين المتشددة تجاه الأقليات.

وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا تعاقب مسؤولين صينيين لانتهاكاتهم بحق أقلية الأويغور المسلمة
سبق

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، وطالبت بوقف الانتهاكات المروّعة، التي يتعرّض لها الأويغور وغيرهم من المسلمين من أبناء الشعوب التركية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن ثلاثة مسؤولين صينيين سيحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بينما سيتم تجميد جميع الأصول التي يملكها المسؤولون المستهدفون في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة اتّخذت الخطوة كرد على الانتهاكات المروّعة والممنهجة، في الإقليم الواقع في غرب البلاد، والتي تشمل العمالة القسرية وعمليات اعتقال واسعة النطاق وتحديد نسل قسري.

وشدد "بومبيو" على أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما يرتكب الحزب الشيوعي الصيني انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات أخرى في شينجيانغ.

وشملت العقوبات مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ زانغ مينغشان، والقيادي الشيوعي الرفيع السابق في المنطقة تشو هايلان، وسكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو الذي يعد مهندس سياسات بكين المتشددة تجاه الأقليات.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:34 PM

أمريكا تعاقب مسؤولين صينيين لانتهاكاتهم بحق أقلية الأويغور المسلمة

بينهم سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,528

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، وطالبت بوقف الانتهاكات المروّعة، التي يتعرّض لها الأويغور وغيرهم من المسلمين من أبناء الشعوب التركية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن ثلاثة مسؤولين صينيين سيحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بينما سيتم تجميد جميع الأصول التي يملكها المسؤولون المستهدفون في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة اتّخذت الخطوة كرد على الانتهاكات المروّعة والممنهجة، في الإقليم الواقع في غرب البلاد، والتي تشمل العمالة القسرية وعمليات اعتقال واسعة النطاق وتحديد نسل قسري.

وشدد "بومبيو" على أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما يرتكب الحزب الشيوعي الصيني انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات أخرى في شينجيانغ.

وشملت العقوبات مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ زانغ مينغشان، والقيادي الشيوعي الرفيع السابق في المنطقة تشو هايلان، وسكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو الذي يعد مهندس سياسات بكين المتشددة تجاه الأقليات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,691
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,698
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,922

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة