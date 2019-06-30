وقال عبر حسابه في "تويتر": موسم الغبرة في جازان يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر وتثير الغبار حين وصولها للبر ويتدنى معها مدى الرؤية وأحياناً تتسبب في قطع الكهرباء والحوادث المرورية الجماعية، وتجدر الإشارة إلى أن الغبرة تصل أحياناً إلى مرتفعات #عسير.

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن بداية موسم الغبار في جازان تكون مع نهاية شهر يونيو ويستمر حتى أغسطس.

"المسند" يوضح خريطة مواعيد بداية موسم الغبار على جازان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-30 أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن بداية موسم الغبار في جازان تكون مع نهاية شهر يونيو ويستمر حتى أغسطس. وقال عبر حسابه في "تويتر": موسم الغبرة في جازان يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر وتثير الغبار حين وصولها للبر ويتدنى معها مدى الرؤية وأحياناً تتسبب في قطع الكهرباء والحوادث المرورية الجماعية، وتجدر الإشارة إلى أن الغبرة تصل أحياناً إلى مرتفعات #عسير.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 10:29 AM

"المسند" يوضح خريطة مواعيد بداية موسم الغبار على جازان قال: تتدنى معها الرؤية وتتسبّب في قطع الكهرباء والحوادث المرورية





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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن بداية موسم الغبار في جازان تكون مع نهاية شهر يونيو ويستمر حتى أغسطس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موسم الغبرة في جازان يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر وتثير الغبار حين وصولها للبر ويتدنى معها مدى الرؤية وأحياناً تتسبب في قطع الكهرباء والحوادث المرورية الجماعية، وتجدر الإشارة إلى أن الغبرة تصل أحياناً إلى مرتفعات #عسير.