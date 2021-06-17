أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز". وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات "كورونا" منذ 4 أشهر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-17 أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة.



وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز".



وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:24 PM

بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات "كورونا" منذ 4 أشهر الفيروس تسلل إلى 11.007 أشخاص جدد





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أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة.



وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز".



وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.