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ليبيا اليوم بلا إصابات جديدة بكورونا.. فحص (77) عينة جميعها سالبة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد (77) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا المستجد، وبذلك فإن إجمالي الحالات المصابة في ليبيا يبلغ 64 منها 37 حالة نشطة و24 متعافيًا و3 وفيات.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا اليوم بلا إصابات جديدة بكورونا.. فحص (77) عينة جميعها سالبة
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد (77) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا المستجد، وبذلك فإن إجمالي الحالات المصابة في ليبيا يبلغ 64 منها 37 حالة نشطة و24 متعافيًا و3 وفيات.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
03:02 PM

ليبيا اليوم بلا إصابات جديدة بكورونا.. فحص (77) عينة جميعها سالبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد (77) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا المستجد، وبذلك فإن إجمالي الحالات المصابة في ليبيا يبلغ 64 منها 37 حالة نشطة و24 متعافيًا و3 وفيات.

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