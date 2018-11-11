جدة.. تمديد حملة دعم "المليساء" أسبوعاً لتحقيق الأهداف ومعالجة الملاحظات

توجيه في إطار الحملات الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات بالأحــياء

وجّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بتمديد حملة دعم بلدية المليساء أسبوعاً إضافيًا بدءًا من اليوم الأحد؛ وذلك ضمن الحملات الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأحياء جدة، وجاء التمديد بهدف تحقيق أهداف الخطة ومعالجة المزيد من الملاحظات البلدية بمنطقة الخمرة ووضع الحلول العاجلة لها.

وكانت خطة الدعم قد انطلقت قبل نحو أسبوعين، إذ باشرت بلدية المليساء الفرعية مسنودة بفرق عمل من مختلف قطاعات الأمانة الأعمال الميدانية للحملة الشاملة مستهدفة تحسين الخدمات وإزالة التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري في أحياء جنوب جدة الواقعة غرب طريق الليث وعلى امتداد الكورنيش الجنوبي.

وتتضمن عناصر حملة الدعم متابعة 6503 محلات تشمل أسواق الصواريخ والأهدل، وذلك ضمن أعمال قسم رقابة الأسواق والمواد الغذائية وكذلك متابعة 10200 مستودع و48 ورشة بجانب المشاركة في أعمال لجنة المصانع، كما تستهدف الحملة إزالة المباني المخالفة والتعديات وأحواش السكراب وتحسين خطة النظافة التي تشمل تصحيح وضع حاويات النظافة وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة ورفع السيارات المهملة ومخلفات البناء مجهولة المصدر، إضافة لتطوير المرافق العامة وصيانة الطرق والإنارة.