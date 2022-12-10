في منتصف الفصل الأول.. إخلاء 800 طالبة من مدرستَيْن في "سعادة الرياض"

لعدم صلاحية المبنيَيْن.. وأولياء الأمور وقَّعوا على أوراق النقل

بعد مُضي نحو ثلاثة أشهر من الفصل الدراسي الأول طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أولياء أمور طالبات المدرسة الابتدائية الـ 169 والمدرسة المتوسطة الـ 146 في حي السعادة بالتوقيع تمهيدًا لإخلاء المبنيَيْن، ونقل الطالبات إلى مجمع مدرسي في حي الفيحاء.

ووقَّع أولياء الأمور على أوراق، تطلب منهم اختيار المدارس المجاورة بسبب تعليمات إدارة التعليم بضرورة الإخلاء نظرًا لعدم صلاحية المبنيَيْن، وفق ما ذكره الدفاع المدني.

من جانبه، ناشد أولياء الأمور وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، العدول عن القرار الذي جاء في وقت غير مناسب، وهو منتصف الفصل الدراسي، وأيضًا وقوع المدرستَيْن في أقصى الحي.

واستغرب الأهالي إهمال الوزارة المطالبات بمجمع حكومي في الأرض الكبيرة القريبة من المدرستَيْن منذ ما يقارب 35 عامًا، في حين تحركت للإخلاء وتشتيت نحو 800 طالبة خلال أسبوع؛ ما ترتب عليه إرباك عملية النقل المدرسي، والزحام أمام المباني الجديدة، وضَعْف المخرجات التعليمية نتيجة اكتظاظ الفصول الدراسية بالأعداد الهائلة من الطالبات!