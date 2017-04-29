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ضبط متلبساً ..شرطة الرياض تطيح بمقيم ضحاياه عملاء البنوك وخطته "ترصد وسلب"

مجموع الأموال التي تمكن من سلبها 230 ألف  ريال ..واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

أعلنت شرطة الرياض القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي عبر الترصد لعملاء البنوك وسلبهم .

تفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط متلبساً ..شرطة الرياض تطيح بمقيم ضحاياه عملاء البنوك وخطته "ترصد وسلب"
سبق

أعلنت شرطة الرياض القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي عبر الترصد لعملاء البنوك وسلبهم .

تفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
10:35 AM

ضبط متلبساً ..شرطة الرياض تطيح بمقيم ضحاياه عملاء البنوك وخطته "ترصد وسلب"

مجموع الأموال التي تمكن من سلبها 230 ألف  ريال ..واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
14,228

أعلنت شرطة الرياض القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي عبر الترصد لعملاء البنوك وسلبهم .

تفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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