كأول نادٍ سعودي.. القادسية ينضمّ للمنصة العالمية lens player

انضمّ نادي القادسية للمنصة العالمية lens player للحلول الاحترافية؛ وذلك كأول نادٍ سعودي ينضمّ لهذه المنصة العالمية التي تضم قرابة 700 نادٍ على مستوى العالم.



وتهتم الشركة بإيجاد حلول احترافية متكاملة لانتقال وإعارة لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.



وكانت ورشة العمل قد حضرها العديد من مسؤولي الأندية التونسية، إضافة إلى نادي القادسية السعودي، وشهدت نهاية الورشة تكريمًا لنادي القادسية من قبل محمد الدوسري، وخوزيه رامون.



ومثّل النادي في ورشة العمل التي عقدت في العاصمة التونسية: مدير الكرة بالفريق الأول محمد الشمراني، ومدير المركز الإعلامي علي بن دعرم.